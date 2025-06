Il 21 e 22 giugno a Lamezia Terme si terrà un incontra tra Associazione Famiglie Numerose, assemblea nazione e coordinatori del sud

Sono quelle che non hanno la Cinquecento: perché è troppo piccola per ospitare tutti, specie se deve dar spazio anche a seggiolini e ovetti.

Quelle che non possono andare coi figli al cinema: perché è troppo caro occupare una o due intere file della sala. Quelle che la congiuntivite e l’influenza se la passano l’un l’altro, così che, fatta breccia sul primo, il virus resta in casa due mesi.

Quelle che, prima dell’inizio delle scuole, svuotano il portafoglio… per pagare tasse scolastiche, libri, quaderni. Sono le famiglie numerose.

Dal 2004 un’associazione le mette in rete e dà loro voce. È l’Associazione nazionale famiglie numerose, che nel prossimo week-end terrà la sua assemblea nazionale al grand hotel di Lamezia Terme (Catanzaro) nei giorni di sabato 20 e domenica 21 giugno.

Sabato mattina l’assemblea, con la possibilità di partecipare anche online, presieduta dalla coppia presidente Alfredo e Claudia Caltabiano, sarà chiamata ad approvare il bilancio consultivo e a ratificare la nomina di una nuova coppia all’interno del consiglio nazionale.

Da sabato pomeriggio (inizio dei lavori previsto per le ore 15) a domenica mattina il consiglio direttivo nazionale di Anfn si incontrerà con le famiglie coordinatrici e delegate dell’associazione presenti in Sicilia, Calabria, Puglia, Campania e Basilicata: per confrontarsi, condividere le best practices, rilanciare l’attività di Anfn nei territori.

A fare gli onori di casa i coordinatori regionali della Calabria, Luciano e Maria Teresa Piccione.

All’incontro parteciperà anche Claudio Venditti, presidente del Forum della Calabria.

