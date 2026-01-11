Reggio Calabria

Il 21 gennaio a Polistena in scena “Un Gramsci mai visto” per il 105° anniversario della nascia del PCdl

evento Circolo A. Gramsci - Polistena

In occasione del 105° anniversario della nascita del Partito Comunista d’Italia (21 gennaio1921– 21 gennaio 2026), il Partito della Rifondazione Comunista – Circolo territoriale “A. Gramsci” di Polistena promuove una serata speciale all’insegna di teatro, musica, memoria e culturapolitica.

L’appuntamento è per mercoledì 21 gennaio 2026, alle ore 21:00, presso l’AuditoriumComunaledi Polistena, con “Festa a Teatro – Un Gramsci mai visto”, uno spettacolo di e con AngeloD’Orsi, accompagnato da interventi musicali dei “Mattanza” – Gruppo musicale di cultura popolare.

La serata intende offrire al pubblico un’occasione di incontro e riflessione, riportando al centrola figura di Antonio Gramsci attraverso una proposta scenica che unisce narrazione e musica, inun format pensato per coinvolgere e stimolare il confronto.

Rifondazione Comunista intende riscoprire i veri valori della politica di sinistra in un tempodovel’impegno politico è spesso dettato da inganni e fattori personali se non da posizionamenti innome di interessi particolari e affari.

Far conoscere ai giovani il pensiero di un intellettuale comunista come Antonio Gramsci chehapagato con il carcere e la vita non aver mai abiurato alle proprie idee e convinzioni politiche, è unmodo per rinnovare la necessità di un impegno politico al servizio della gente.

