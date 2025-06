Il 21 giugno all’Università Magna Graecia il congresso “Aging in Umg”

L’Università Magna Graecia di Catanzaro, venerdì 20 e sabato 21 giugno, ospiterà il Congresso “Aging in UMG”.

L’evento scientifico propone un approfondimento sulla multimorbilità cardiovascolare-renale-metabolica che rappresenta una sfida globale a livello sanitario e un focus sul rischio cardiometabolico che incarna perfettamente il concetto di connessione tra malattie cardiovascolari e disturbi metabolici con un impatto significativo in termini prognostici.

Con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita del paziente, l’evento, di cui sono responsabili i professori Giuseppe Rosano e Angela Sciacqua, vedrà la partecipazione di professionisti di fama internazionale su tematiche di grande attualità come lo scompenso cardiaco, le comorbilità associate e i vari aspetti della sindrome CKM.

Al congresso relazioneranno esperti della Heart Failure Association, la principale associazione europea che si occupa dello scompenso cardiaco, facente parte della European Society of Cardiology, la più grande associazione di professionisti della cardiologia in Europa.

L’evento scientifico, in programma nell’aula Magna C dell’Ateneo di Catanzaro, è stato patrocinato dalla Regione Calabria, dal Comune di Catanzaro, dall’Ordine dei Medici e dei Chirurghi di Catanzaro, dalla Società Italiana di Medicina Interna, dalla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria e dalla Società Italiana per lo Studio dell’Aterosclerosi.