Il 21 maggio a Cinquefrondi la presentazione del libro “Il Cardinale Ruffo”

I Ruffo di Calabria periodo XIII al XIX secolo, erano stati già tema di un altro lavoro del Professore Giuseppe Caridi dal titolo “ La spada, la seta ,la croce…”

In questo lavoro Caridi si sofferma su questa figura straordinaria del Cardinale Ruffo e della sua epica avventura alla riconquista di un regno.

E’ significativo descrivere quei personaggi che hanno avuto un rilievo internazionale e che hanno lasciato tracce importanti nel Meridione d’Italia.

Il Cardinale Fabrizio Ruffo nato nel 1744 a San Lucido, è diventato protagonista di una avventurosa spedizione del porporato calabrese che partì dalla Sicilia con pochi uomini, senza armi, anche se sotto la protezione dell’Ammiraglio inglese Orazio Nelson.

L’obiettivo era prevenire il diffondersi del giacobinismo repubblicano anche a Reggio, Scilla, Bagnara, Palmi città rimaste fedeli alla Monarchia.

Fabrizio Ruffo fece inserire nello stendardo il simbolo della croce ad indicare che si combatteva non solo per la restaurazione borbonica ma soprattutto per la difesa del PAPA che era stato imprigionato dai francesi.

Ruffo era stato nelle grazie del Pontefice che nel 1785 gli aveva affidato il prestigioso incarico di tesoriere dello Stato della Chiesa.

Una spedizione incredibile per la riconquista di un Regno portata avanti da un personaggio che il saggio del Professore Caridi cerca di riscoprire, perché il compito dello storico deve essere ricercare quei modelli e quei personaggi che nel bene e nel male fecero la nostra storia e quella del Meridione.

Mercoledì 21 Maggio alle ore 17.30 a Progetto Donna sarà presentato a cura della Professoressa Franca Ieranò il saggio storico “Il Cardinale Ruffo e la straordinaria avventura del 1799”.

Dialogherà con il professore Giuseppe Caridi il Professore Antonino Romeo della Deputazione di Storia Patria per la Calabria.