Il 22 e 23 marzo a Siderno arrivano le Giornate Fai di Primavera 2025

Sono in arrivo le Giornate FAI di Primavera 2025, nella loro edizione speciale, vestita a festa per celebrare il cinquantesimo anniversario del FAI, intento, dalla sua fondazione nel lontano 1975, non solo a celebrare la bellezza del patrimonio artistico e culturale italiano, ma anche a riconoscere il costante impegno di milioni di volontari e appassionati nella sua tutela e valorizzazione.

Un’edizione fortemente sentita, quella prevista per il 22 e 23 marzo in ben 400 città e con oltre 750 luoghi aperti al pubblico, volta a celebrare l’avvento della primavera culturale italiana, intesa come rinascita, educazione alla bellezza e alla cittadinanza attiva.

Una trentatreesima edizione, inoltre, che delinea un ritratto del patrimonio culturale italiano sempre più cosmopolita, liberale e poliedrico, che mette in luce l’Italia nel contesto globale ed europeo, memore di quelle sue radici storiche che trovano i natali nelle antiche civiltà greche e romane.

In occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione del FAI, la Delegazione FAI Locride e Piana coordinata dal Capo Delegazione, Titty Curinga, e coadiuvata dai delegati Maria Carmen Calvi, Daniela Circosta, Antonella Ietto, Loredana Longo, Margherita Milanesio, Luca Siciliano è felice di annunciare lo svolgimento delle Giornate FAI di Primavera, che si terranno a Siderno Marina.

Anche quest’anno il percorso proposto guiderà i visitatori attraverso un itinerario fitto e suggestivo, che permetterà ai presenti di attraversare il cuore della Marina sidernese, comune antichissimo la cui nascita è attestata nel XIV secolo.

L’itinerario avrà inizio dal rione Sbarre, tradizionalmente noto come quartiere dei pescatori, passando per la dogana borbonica e la chiesa di San Francesco di Giuseppe Correale.

Si proseguirà ammirando il Capolavoro di Francesco Verzella, la Madonna di Portosalvo, e il Portale di Correale.

Si andrà, poi, verso Piazza Cavour, dove si trova il busto di Michele Bello. Le ultime tappe includeranno il Laboratorio del Maestro Giuseppe Correale e il monumento ai Marinai, Piazza Vittorio Veneto con il monumento ai caduti di Michele Guerrisi, fino ad arrivare alla magnifica Villa di Gaetano Russo.

Per gli iscritti, inoltre, è prevista la possibilità di visitare Palazzo Falletti, sito solitamente chiuso al pubblico, con la sua biblioteca e la quadreria di famiglia.

La mattinata di sabato 22 marzo sarà dedicata principalmente agli istituti scolastici e vedrà il coinvolgimento delle giovani generazioni nel progetto Apprendisti Ciceroni, in un percorso di educazione al patrimonio e alla cittadinanza attiva.

Domenica 23 marzo, invece, le visite saranno aperte al pubblico con orario dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, offrendo a tutti i cittadini la possibilità di partecipare a visite guidate condotte dai giovani volontari delle scuole del territorio.

Una grande iniziativa che attende la cittadinanza, dunque, testimonianza di come le Giornate FAI di Primavera rappresentino un momento di grande rilevanza culturale e sociale, un’occasione per rendere omaggio all’Italia, alle sue radici, alle tradizioni che ne costituiscono l’identità e alla straordinaria creatività che l’ha resa celebre nel mondo.

In occasione della 33^ edizione delle Giornate FAI di Primavera, dunque, la Delegazione FAI Locride e Piana ringrazia il Sindaco di Siderno, Mariateresa Fragomeni, e tutta l’Amministrazione comunale, impegnata attivamente per la buona riuscita dell’evento.

Si ringraziano, inoltre, gli storici Gianfrancesco Solferino, Domenico Romeo e Lucia Spanó, Don Bruno Cirillo, Don Francesco Carlino, le Famiglie Falletti, Correale e Russo, tutte le Associazioni locali e tutti i volontari impegnati a coadiuvare l’evento.

Si ringraziano i Dirigenti dei seguenti istituti scolastici: Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “G. Mazzini” di Locri, nella persona del DS prof. Francesco Sacco, il Polo Liceale “Zaleuco Oliveti Panetta Zanotti”, rappresentato dalla DS prof.ssa Carmela Rita Serafino, il Polo Tecnico Professionale “Marconi – IPSIA Art – Zanotti”, nella persona del DS prof. Gaetano Pedullà.

Si ringraziano, inoltre, i docenti referenti del progetto “Apprendisti Ciceroni”:

prof.ssa Manuela Docile, prof.sse Laura De Fiores e Rita De Fiores, prof.ssa Monteleone Ornella, prof.ssa Rosanna Trapasso, e gli Apprendisti Ciceroni che condurranno i visitatori lungo il percorso FAI.