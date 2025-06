Il 22 giugno l’autoemoteca di Adspem-Fidas arriva al terminal bus Atama di Largo Botteghelle

Domenica 22 giugno 2025, dalle ore 8:00 alle ore 11:30, il Terminal Bus ATAM di Largo Botteghelle ospiterà l’autoemoteca ADSPEM-FIDAS Reggio Calabria per la donazione del sangue, un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza e al personale dell’azienda. L’evento, organizzato da ADSPEM – Associazione Donatori di Sangue per il Paziente Emopatico in collaborazione con ATAM SpA, mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione volontaria e periodica, un gesto semplice ma essenziale per salvare vite. COME PARTECIPARE Possono donare tutti i cittadini tra i 18 e i 65 anni in buone condizioni di salute, muniti di documento di identità e tessera sanitaria. Il personale medico presente a bordo dell’autoemoteca effettuerà un controllo preliminare prima del prelievo. “La disponibilità da parte dell’azienda di trasporto pubblico reggina è un segnale di grande di impegno sociale, partecipazione e responsabilità”, commenta così la Presidente ADSPEM FIDAS Caterina Filippone Muscatello, che ricorda: “Donare è un gesto semplice e sicuro.

L’iniziativa di domenica prossima costituisce un’occasione importante per dimostrare la sensibilità e solidarietà di un’azienda come ATAM”.

Proprio in quest’ottica di sensibilizzazione a tutti i livelli nel 2004 l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) ha istituito ogni 14 giugno la “Giornata Mondiale del Donatore di Sangue” proprio per sensibilizzare l’opinione pubblica e far conoscere gli effetti benefici che la donazione comporta.