Il 22 luglio nel centro storico di Nicastro arriva “Impressioni Mobili”

Martedì 22 luglio alle 21 torna “Impressioni Mobili”, i percorsi fotografico-letterari di trekking urbano organizzati da Open Space APS.

La tappa numero 18 presenta alcune novità rispetto al format classico di “Impressioni Mobili”. Per la prima volta la passeggiata non sarà pomeridiana ma in notturna: l’appuntamento è infatti alle 21 in Piazzetta San Domenico, per dare il via ad un percorso ad anello nel centro storico di Nicastro.

La seconda novità riguarda il fatto che questa volta sarà un percorso tematico dal titolo “Ombre sulla storia: misteri, cronache e misfatti calabresi”.

Accompagnati come sempre dallo storico Matteo Scalise e dall’archeologo Antonio Vescio, si andrà alla scoperta dei misteri, dei fatti di cronaca, dei misfatti storici non solo lametini ma calabresi in generale: cosa combinavano i briganti? La chiesa calabrese nella storia è stata sempre immune da scandali?

Quali sono i misteri e le leggende più belle legate al centro storico di Nicastro? Sono i temi di alcune delle storie che verranno raccontate, circondati dallo splendido scenario del centro storico di Nicastro.

Anche i partecipanti potranno raccontare una storia, una leggenda che hanno ascoltato da piccoli, una curiosità legata ai luoghi che verranno percorsi; potranno inoltre leggere una pagina del libro del proprio cuore che parla di mistero, di scandali o di segreti poco conosciuti.

L’iniziativa, come sempre, è gratuita ad accesso libero e i partecipanti sono invitati a portare con sé il proprio smartphone o la propria macchina fotografica, oltre che i propri libri del cuore.

Si consiglia inoltre di indossare abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica o da trekking e di portare con sé una bottiglietta d’acqua.