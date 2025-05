Il 22 maggio a Cinquefrondi la presentazione del libro “La Dipendenza da Internet. I rischi derivanti dall’utilizzo delle nuove tecnologie”

L’Amministrazione comunale di Cinquefrondi, in collaborazione con i volontari del Servizio Civile Universale 2024/2025 e l’Istituto Comprensivo “Francesco Della Scala”, promuove un incontro di sensibilizzazione sull’uso consapevole della rete, rivolto a studenti, docenti e famiglie.

L’evento si terrà giovedì 22 maggio 2025 alle ore 9:30, presso il plesso Don Milani (Via Bruno Buozzi, 13 – Cinquefrondi).

Sarà l’occasione per approfondire le implicazioni psicologiche e sociali legate all’abuso delle tecnologie digitali, con la presentazione del libro della Dott.ssa Beatrice Leonello, psicologa clinica e autrice del volume “La Dipendenza da Internet. I rischi derivanti dall’utilizzo delle nuove tecnologie”.

Il testo affronta in modo chiaro e documentato i comportamenti disfunzionali associati alla rete, offrendo spunti di riflessione e strumenti per la prevenzione.

Come scrive la Dott.ssa Leonello:

“Internet è la più grande risorsa per sperimentarsi, per velocizzare ed aumentare gli scambi comunicativi, per superare i confini fisici e, in certi casi, psicologici. Risponde alla perfezione ai bisogni di una società frenetica e tecnologica, che vuole tutto e subito.

Ma a fronte di tanti vantaggi Internet porta con sé anche molti rischi, come il fenomeno della ‘dipendenza dalla rete’ che dà origine a sintomi di tolleranza, di astinenza e comportamentali, oltre a compromissioni nella sfera affettiva, relazionale e sociale.”

L’incontro sarà un momento di confronto aperto alla comunità scolastica e cittadina, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza sui rischi della rete e promuovere un utilizzo equilibrato degli strumenti digitali. “Educare i nostri ragazzi all’uso consapevole delle tecnologie è oggi una priorità.

La conoscenza dei rischi legati all’abuso di Internet è il primo passo per costruire una comunità più consapevole, libera e attenta al benessere psicologico e relazionale di ogni individuo.” dichiara il Sindaco Michele Conia.

INTERVERRANNO:

Matteo Lamanna – Sindaco dei ragazzi di Cinquefrondi

Beatrice Leonello – Psicologa Clinica e Autrice

Michele Conia – Sindaco di Cinquefrondi

Un appuntamento importante per educare a un uso critico, responsabile e sano del digitale.