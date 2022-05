Il 22 maggio arriva la VI edizione della rassegna sportiva Aspromarathon

Condividi

Anche quest’anno la Città di Reggio Calabria accoglierà la rassegna sportiva ASPROMARATHON, che giunta alla sua VI edizione, è conosciuta come una delle gare di mountain bike più spettacolari d’Italia, grazie al suo tracciato tecnico che si apre a scenari di straordinaria bellezza.

L’appuntamento sarà il 22 maggio e vedrà ancora una volta protagonista il percorso che dalla costa giunge fino all’Appennino Aspromontano, in un susseguirsi di emozioni che pongono al centro il territorio e il patrimonio ambientale, culturale e produttivo della realtà agro-rurale reggina.

A pochi giorni dalla partenza, ASPROMARATHON conta già oltre 500 iscritti provenienti da tutte le ragioni italiane e non solo, infatti saranno presenti anche atleti colombiani, svizzeri, maltesi e lituani, a dimostrazione che si tratta di un evento conosciuto su scala internazionale, al quale nessuno intende rinunciare.

Così l’appuntamento agonistico reggino continua ad essere inserito nel calendario nazionale FCI e nel prestigioso circuito del TROFEO DEI PARCHI NATURALI, che unisce nove delle gare più entusiasmanti di ben sei regioni italiane (Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia).

Il punto di raduno è fissato a piazza Indipendenza, di fronte al monumento a Corrado Alvaro, alle 8:00, da dove gli atleti partiranno alle 9:15 alla volta del viale della Libertà, per poi addentrarsi in un percorso naturalistico che, risalendo l’argine del torrente Annunziata, si collegherà con il Sentiero Italia per raggiungere le pendici del PARCO NAZIONALE DELL’ASPROMONTE.

ASPROMARATHON, articolata in due differenti livelli agonistici, si svolgerà principalmente nel territorio degli ex Casali di Reggio, dove i partecipanti scopriranno le bellezze paesaggistiche e quindi uno degli scorci più suggestivi descritto nelle pagine della mitologia omerica, contribuendo a rendere leggendaria anche la loro esperienza e permanenza a Reggio.

Dalla vista mozzafiato dello Stretto di Messina si passerà ai suggestivi paesaggi di montagna, con boschi lussureggianti, ruscelli e sentieri di eccezionale bellezza, dove emergono rari esemplari di flora e fauna selvatica.

ASPROMARATHON è organizzata dall’associazione sportiva A.S.D. ROLLING BIKE, che ormai da anni, con la sua squadra di ciclismo amatoriale cerca di infondere la passione per la bicicletta e al contempo promuovere il patrimonio ambientale e le tradizioni culturali del territorio Reggino.

Presidente della A.S.D. Rolling Bike, Roberto Mucciola, afferma “Non è solo una competizione, Aspromarathon vuole creare sinergie tra sport, territorio e risorse locali. Il potere promozionale di questo evento è enorme e lo dimostra la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero”

L’associazione è riuscita a costruire una partnership attiva che vede protagonisti imprenditori, su scala locale e nazionale, operanti in diversi settori, i quali offriranno alla competizione beni e servizi, omaggiando ai vincitori della gara, prodotti tipici, oli e vini tra i più pregiati della nostra terra.

Questo sodalizio va ad alimentare l’indotto economico del settore turistico della città, basti considerare il valore promozionale che ASPROMARATHON riesce a veicolare attraverso le reti nazionali e internazionali.

La manifestazione è rivolta a tutti gli appassionati di MTB e sarà espletata nel pieno rispetto dell’ambiente, con l’opportunità di fruire di punti di assistenza tecnica e rifornimento debitamente segnalati ed attrezzati.

Gli interessati potranno scegliere tra due tracciati con differenti caratteristiche:

PERCORSO AGONISTICO – GRANFONDO

Chilometraggio: 42,00 KM

Dislivello: 1450 MT

Grado di difficoltà: MEDIO

Salita più lunga: +/- 7 KM

PERCORSO AGONISTICO – MARATHON

Chilometraggio: 64,00 KM

Dislivello: 2280 MT

Grado di difficoltà: MEDIO-ALTO

Salita più lunga: +/- 7 KM

Le iscrizioni dovranno pervenire ENTRO LE ORE 23:59 DEL GIORNO 19 MAGGIO 2022.

Per tutti i dettagli visitare il sito ufficiale https://aspromarathon.it, dove sono disponibili le informazioni tecniche, le modalità d’iscrizione e il regolamento.