Il 22 marzo all’università mediterranea il convegno ““Primum praesidium fit in montibus – dal bosco al mare”

In occasione dell’annuale Giornata mondiale delle Foreste delle Nazioni Unite, fissata al 21 marzo, e dell’Acqua, prevista per il 22 marzo, il Comando per la Tutela Forestale e dei Parchi dell’Arma dei Carabinieri ha inteso promuovere in tutto il territorio nazionale iniziative atte stimolare il dibattito sulla corretta utilizzazione dei boschi, sulla prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sulle modificazioni climatiche e sul ciclo dell’acqua a cui stiamo assistendo negli ultimi decenni, temi questi strettamente interconnessi tra di loro ed inseriti tra gli obbiettivi globali di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU per il 2030.

Nella nostra regione, il Comando Regione Carabinieri Forestale “Calabria”, in collaborazione con l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, ha organizzato un convegno dal titolo “Primum praesidium fit in montibus – dal bosco al mare: un approccio integrato per la difesa del suolo e la protezione delle coste”, che si terrà il 22 marzo prossimo, a partire dalle ore 10.00, presso l’Aula Magna “Antonio Quistelli” dell’ateneo reggino.

Sono stati chiamati a confrontarsi tutti gli attori interessati alla tematica, nella ricerca di una strategia comune di intervento.

A prendere la parola saranno i rappresentanti degli Ordini Professionali interessati Agronomi e Forestali, Ingegneri, Geologi ed Architetti, delle Associazioni ambientaliste è prevista la partecipazione di WWF Italia, Legambiente ed Italia Nostra del mondo accademico, della Regione Calabria e del Centro Regionale Funzionale Multirischi – Sicurezza del Territorio dell’A.R.P.A.CAL. –.

Al convegno sono stati invitati anche i rappresentanti degli Enti locali, quali principali esecutori delle strategie di gestione e manutenzione del territorio, nonché, grazie alla fattiva collaborazione della Direzione Scolastica provinciale, saranno presenti numerosi studenti dei Licei e degli istituti Tecnici per l’Agricoltura presenti in provincia.

L’evento potrà essere seguito anche in streaming sul canale YouTube @UniRCTV dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria.