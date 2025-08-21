Il 23 agosto a Gagliato si parla di turismo delle radici con l’iniziativa Borghi e Appartenenze

Una serata all’insegna della memoria, del legame con le proprie origini e della riscoperta dei borghi calabresi.

È questo il cuore dell’iniziativa “Borghi e Appartenenze – Il viaggio del ritorno alle origini”, in programma il 23 agosto alle ore 21 presso la scalinata di via Roma a Gagliato (CZ).

L’evento è promosso dal Comune di Gagliato con il patrocinio di Italea, il programma di promozione del turismo delle radici lanciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nell’ambito del progetto PNRR e finanziato da NextGenerationEU, in collaborazione con il tour operator “Sognare Insieme Viaggi”.

L’appuntamento, moderato dal giornalista Francesco Pungitore, vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, ecclesiali e operatori del settore turistico.

Dopo i saluti del sindaco di Gagliato, Salvatore Sinopoli, interverranno Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale, Angela Donato, direttore tecnico di Sognare Insieme Viaggi, padre Piero Puglisi, responsabile della Diocesi di Catanzaro-Squillace e direttore dell’Ufficio Migrantes, e Giovanni Maria De Vita, Consigliere d’Ambasciata e responsabile del Progetto Turismo delle Radici presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

La serata sarà arricchita dalla proiezione di un video a cura di Nicola Barbuto, con il contributo del prof. Vito Pirruccio, che racconterà la dimensione umana e culturale di un territorio sempre più al centro delle politiche di valorizzazione dei borghi e dei flussi di rientro degli emigrati.

DE VITA “Sarà l’occasione per riflettere sull’importanza di andare alla ricerca delle proprie origini e su quanto sia fondamentale promuovere l’accoglienza. Il turismo delle radici nasce con l’intento di far scoprire cultura, riti e tradizioni e valorizzare i luoghi che non sono meta del turismo di massa. Il progetto ha coinvolto oltre 800 piccoli in Italia” sottolinea De Vita.

“L’obiettivo del progetto Italea è facilitare il viaggio delle radici per tutti coloro che desiderano compierlo. Abbiamo riscontrato un forte desiderio, tra gli ottanta milioni di italo discendenti nel mondo, di visitare l’Italia per scoprire i luoghi delle proprie origini” conclude.

SINOPOLI “Gagliato spiega il sindaco Salvatore Sinopoli è un luogo simbolico, piccolo ma ricco di storia e di legami familiari che arrivano fino oltreoceano. Parlare di turismo delle radici significa parlare di identità, di appartenenza e di prospettive future per i nostri giovani.

Questo incontro rappresenta un’occasione per costruire reti e per rilanciare un modello di sviluppo sostenibile che unisca memoria e innovazione”.

DONATO Italea ha sostenuto a giugno anche il Calabria Food Fest organizzato da Sognare Insieme Viaggi nell’ambito del progetto Le Montagne del Sole: “Un modello di comunicazione e promozione come quello del Calabria Food Fest rappresenta perfettamente lo spirito del turismo delle radici: un’esperienza che unisce cultura, gastronomia e identità territoriale.

È un approccio che può e deve essere replicato non solo in Calabria, ma anche in tante altre regioni italiane” sottolinea Angela Donato, direttore tecnico di Sognare Insieme Viaggi.

La serata è pensata come un’occasione per esplorare le opportunità offerte dal turismo delle radici: un modo per valorizzare i borghi, rafforzare i legami con gli italiani all’estero e gli italo discendenti, rilanciare territori in crisi, contrastare il fenomeno dello spopolamento, sostenere l’occupazione in settori chiave come l’ospitalità, i trasporti, il commercio e promuove il patrimonio culturale e naturale.