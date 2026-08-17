Il 23 agosto a Tropea torna la Parata di Rievocazione Storica

La storia per essere uno strumento educativo deve essere memoria viva da restituire alla comunità.

È con questo obiettivo che Tropea torna a celebrare la propria Liberazione del 1615 con l’undicesima edizione della Parata di rievocazione storica, un evento identitario che attraverserà il centro storico trasformando il salotto urbano della Città in un grande palcoscenico di memoria, teatro, musica, costumi, scherma storica e partecipazione popolare.

Promossa dall’Amministrazione comunale di Tropea, in collaborazione con la Pro Loco e diversi partner tecnici e artistici, tra cui Compagnia Teatrale BA17, Calabria Tribù e Beroe Edizioni, la manifestazione, in programma la prossima Domenica 23 Agosto, è dedicata alla Liberazione di Tropea del 1615 e ai valori di orgoglio civico, compattezza sociale e appartenenza che quella pagina continua a consegnare alla Città.

Questa nuova edizione sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì ha un significato particolare. Conservare la memoria della collettività è uno dei punti programmatici del nostro progetto amministrativo e, come avevamo annunciato, stiamo ristrutturando anche il sistema culturale di trasmissione delle manifestazioni che hanno un rilevante valore collettivo.

Il riscatto della Città nel 1615 racconta una Tropea nobile, capace di affermare legalità, maturità storica e compattezza sociale. Valori che ancora oggi intendiamo promuovere rendendoli patrimonio pubblico.

La direzione artistica è affidata ad Angelica Artemisia Pedatella, che ha ideato una formula itinerante lungo un percorso ad anello.

La Parata si svilupperà in diversi luoghi del borgo, con performance teatrali, musica dal vivo, figuranti in abiti storici, fuoco, araldi, scherma e bandiere. L’obiettivo è costruire un racconto corale capace di far sentire cittadini, turisti e famiglie parte della storia della Città.

In questa direzione si inserisce anche il fumetto dedicato alla Liberazione di Tropea, pensato per coinvolgere i più piccoli e avvicinare nuove generazioni alla memoria identitaria del borgo.

Si partirà alle ore 17, in Piazza del Cannone, con Cos’è la Liberazione di Tropea, cerimonia di apertura che sarà presieduta dal Primo cittadino.

Insieme al direttore artistico interverranno lo storico Pasquale Schiariti e la partecipazione speciale della piccola Alyssa Epifanio.

Da qui prenderà il via il percorso Attacco a Tropea, con gli attori della Compagnia Teatrale BA17. Alle ore 18.10, in Largo Duomo, spazio a Fuoco!, con musici, archibugi, fuoco e araldi dei Pistonieri Santa Maria del Rovo.

Alle ore 18.40, invece, in Piazza Ercole, Antico Sedile de’ Nobili, andrà in scena Trapeiana Libertas, spettacolo di teatro storico con musica dal vivo e Coro Lirico Itinerante della Compagnia Teatrale BA17.

Poi alle ore 19.50, in Largo San Michele, sarà la volta di Duello de’ Nobili, performance di scherma storica con Agostino Mano e il gruppo dei duellanti.

Alle ore 20.30, infine, in Largo Villetta, adiacente a Piazza del Cannone, chiusura con Danza delle Bandiere, performance storica con percussioni, musica e bandiere degli Sbandieratori e Musici Il Palio del Principe di Bisignano.

La Parata aggiunge Macrì rappresenta la Tropea della memoria, dei valori e dell’orgoglio civico. Vogliamo coinvolgere davvero tutti, perché ricordare cos’è stata Tropea significa continuare a farne motivo di fiducia per il futuro.

La storia è affare di tutti e le arti possono contribuire a trasformarla in esperienza condivisa, dentro una comunità in movimento, proiettata verso crescita e sviluppo.

Un evento conclude pensato per cittadini, visitatori e famiglie, nel segno del motto scelto per questa edizione: La memoria di un popolo è la sua libertà.