Il 23 agosto tenuto a Locri il Premio Nazionale “Beatrice Toniolo Baccellieri” Zaleuco 2025

Nell’incantevole scenario Palazzo Nieddu, biblioteca nazionale Locri, giorno 23 agosto ha avuto luogo il premio nazionale “BEATRICE TONIOLO BACCELLIERI” ZALEUCO 2025.

Un evento che vuole celebrare l’arte di questi paesaggi ideali, con l’idea rinascimentale del laboratorio creativo, dove i vari saperi si incontrano, dove il talento si coltiva e cresce.

Un riconoscimento speciale ai comuni di Locri, Gerace, Antonimina e Siderno. Il CENACOLO DELLA CULTURA E DELLE SCIENZE “MIMMO MILETO E SALVATORE FILOCAMO”.

Evento, presentato magistralmente dalla Dottoressa Tuzza e dal Dott. Mileto Luigi cofondatore del Cenacolo.

“Pensare contemporaneo, la cultura della fiducia” si è rivelato un’occasione straordinaria a Locri di elevato spessore culturale per gli appassionati di arte e cultura, sancisce un riconoscimento di rilievo destinato a personalità che si sono distinti per creatività, sensibilità artistica e capacità di emozionare il folto pubblico in sala proveniente da tutta Italia.

Forte l’impatto emotivo, il momento in cui, l’artista Apollonia Nanni, oltre che presentare il suo libro Forme di un visionario inquieto, Alessandro Mazzitelli, ed. La Rondine, premiata dal chirurgo-oculista Carmine Catalano, eletto nuovo presidente del Cenacolo delle Scienze e delle Culture, ha donato una sua opera pittorica raffigurante il ritratto della premiata dott.ssa Ivana Critelli.

Forte meraviglia ed emozione ha destato la donazione di Apollonia, “La mano di Dio” scultura realizzata dall’artista, raffigurante una mano, alla Dott.ssa Luciana Loprete, Presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS sez. Catanzaro premiata dal Cenacolo.

La mano rappresenta per l’artista un simbolo universale di pace, fratellanza, amicizia, unione e condivisione fra i popoli, la mano laboriosa che scrive, dipinge, cuce, crea.

La dott.ssa Luciana Loprete interpellata su cosa significasse per lei questo dono così inedito ha espresso: “La mano sono i miei occhi”.

Nel campo delle Arti hanno ricevuto l’importante riconoscimento:

Apollonia Nanni, Alessandro Marziano, Giuseppe Barilaro, Tania Romeo, Massimo Sirelli.

Il reportage fotografico della serata è stato realizzato dalla fotografa Giovanna Mangialardi.

Premiazioni ad insigni professionisti di diverse discipline:

Prof.ssa Pina Amarelli, Amm. Delegato SAS

Dott.ssa Fabiola Rizzuto, Primario di Oncologia Locri

Avv.ssa Maria Teresa Floccari, Assessore LL.PP. –Siderno

Prof.ssa Maria Elvira Brancati, Consigliere Comunale e Presidente della Commissione Ambiente-Siderno

Dott.ssa Rossella Scerbo, Presidente Sezione Controllo Corte dei Conti Calabria

Arch. Katia Aiello , Presidente Associazione Sidus Siderno

Ing, Iole Fantozzi, Subcommissario Sanità Calabria

Prof. emerito Antonino De Lorenzo, Università di Roma

Dott.ssa Emanuela Marcesano, immunologa. Ospedale San Martino di Genova

Dott. Mirco Ponzoni, oncologo pediatrico, Ospedale Gaslini di Genova

Dott. Nicola Lombardo, otorinolaringoiatra, Università della Calabria

Dott.ssa Ivana Critelli, docente di Business English e traduttrice, Catanzaro

Dott.ssa Michela Carollo, dirigente medico presso AOU Renato Dulbecco

Avv. Maurizio Teti, Studio legale Paulillo e Teti – Roma

Dott.ssa Carla Tortorella, direttore Neurologia San Camillo Forlanini-Roma

Dott.ssa Elsa Marchitelli, angiologa- Roma, Prof. Roberto Mastroianni, giudice europeo

Prof. Mario Diano, presidente Corsecom, Prof.ssa Elena Beccalli, rettrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Nel mese di agosto 2026, sotto la presidenza del dott. Carmine Catalano e con la collaborazione di Apollonia Nanni, Ivana Critelli e Stefania Mancuso (presidente dell’Accademia di belle Arti di Catanzaro), il Cenacolo organizzerà nella città i Catanzaro una serata dedicata a pittura, letteratura, musica, scultura, fotografia e arte.

Dal 2026 il Cenacolo della Cultura e delle Scienze avrà ufficialmente sede a Catanzaro.