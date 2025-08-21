Il 24 agosto a Siderno arriva la 3° edizione di ““Le Dee di Epizefiri – Arte e Bellezza, fonte di rinascita”

Arte, bellezza e solidarietà, sostenendo la ricerca e regalando speranza.

Domenica 24 agosto 2025, alle ore 21:00, nella splendida cornice della Villa Comunale di Siderno, avrà luogo la terza edizione dell’evento benefico “Le Dee di Epizefiri – Arte e Bellezza, fonte di rinascita”, a cura di Francesca Verteramo, promosso dall’Associazione “Angela Serra – Sezione Locride”, con il patrocinio di Regione Calabria, Calabria Straordinaria, Città di Siderno e Città di Locri.

Durante la serata, le “dee-guerriere” sfileranno tra musica e danze, mettendo in luce la forza e la bellezza che nascono al di là della malattia.

Quest’anno indosseranno le creazioni orafe di Milena e Sonia Trapasso: pezzi unici, in oro, argento e pietre naturali, interamente realizzati a mano con cura meticolosa dei dettagli. Gioielli apprezzati ben oltre i confini regionali, a Roma, Milano, Londra e Parigi.

Una serata di arte e solidarietà, nel segno del benessere e della rinascita, che vedrà la partecipazione straordinaria della prof.ssa Rossana Berardi, direttrice della Clinica Oncologica e professore ordinario di Oncologia Medica presso l’Università Politecnica delle Marche, da sempre impegnata nella ricerca oncologica e nella promozione di percorsi di sostegno per i pazienti.

L’evento sarà arricchito dalle esibizioni a cura di Evolve di Giusy Zappavigna, Full Dance di Cristian Pelle, New Fitness di Renata Galea, Hakuna Matata Associazione culturale. Lo spazio musicale vedrà il live di Maria Tramontana con la chitarra di Nino Tramontana.

Ingresso con il contributo di 5 euro interamente destinato a sostegno delle attività dell’“Angela Serra – Sezione Locride”. Prevendita e info: 329 730 3960