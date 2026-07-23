Il 24 luglio nasce a Castrovillari “Il Corso dei Colori”: arte, comunità e cittadinanza attiva per difendere l’isola pedonale di Corso Garibaldi Sud

Trasformare uno spazio pubblico in una tela collettiva per chiedere una città a misura di persona: è questo lo spirito de “Il Corso dei Colori”, l’iniziativa popolare in programma per venerdì 24 luglio, a partire dalle ore 19:00, a Castrovillari.

L’evento farà da cornice al lancio ufficiale della petizione popolare per il mantenimento dell’isola pedonale in Corso Garibaldi Sud.

Un’iniziativa nata dal basso per chiedere all’Amministrazione comunale che la piazza, recentemente riqualificata, con l’isola pedonale, resti uno spazio sicuro, restituito alla socialità di famiglie, persone giovani e anziane, anziché essere riaperto al traffico veicolare.

I veri protagonisti della serata saranno i più piccoli. Corso Garibaldi Sud ospiterà un imponente foglio di oltre 20 metri su cui bambini e ragazzi potranno esprimere la propria idea di città attraverso colori, pennelli e fantasia.

Il programma della serata prevede un ricco calendario di appuntamenti gratuiti:

Laboratorio di pittura creativa a cura dell’artista Saverio Santandrea;

Laboratori di gessetti colorati e costruzione di aquiloni promossi dall’Associazione Luce di Luna;

Laboratorio di uncinetto a cura della Banda della MAGLIAIA

Animazione e intrattenimento a cura di Pinco Pallino Joe;

L’Aperitivo dei bambini, offerto dalle attività commerciali della zona;

Spazio di approfondimento ed educazione: un momento di riflessione guidato dalla dott.ssa Mattia Maria Sturniolo, adolescentologa, dedicato alle sfide e alle abitudini degli adolescenti nella società contemporanea.

La partecipazione all’evento è libera e aperta a tutta la cittadinanza. Durante il pomeriggio e per tutta la serata sarà possibile apporre la propria firma a sostegno della petizione popolare.

Dove: Corso Garibaldi Sud, Castrovillari (CS)

Quando: Venerdì 24 luglio 2026, a partire dalle ore 19:00

Una città cresce quando mette al centro le persone. Gli spazi pubblici non sono semplici luoghi di transito, ma ambienti vivi in cui coltivare relazioni, inclusione, integrazione e qualità della vita.

Con questa mobilitazione vogliamo dimostrare che una Castrovillari più vivibile e sicura è possibile e desiderata da tutti.

Il 24 luglio coloriamo insieme il futuro della nostra città.

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