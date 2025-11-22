Crotone

Il 24 novembre a Crotone l’evento “Urliamo” organizzato dalla Uil Calabria e da Soroptimist Club

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio3 ore fa
51 Meno di un minuto
evento urliamo uil calabria - crotone

“Urliamo “contro la violenza di genere: è il tema dell’incontro dibattito promosso dalla Uil Calabria e dal Soroptimist Club in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Un confronto a più voci per promuovere la cultura del rispetto e per analizzare la violenza di genere nelle sue diverse forme.

“Urliamo perché il silenzio non protegge sottolinea Mariaelena Senese, segretario generale Uil Calabria. Un grido che deve diventare abbraccio, sostegno e rinascita”.

Un messaggio rivolto soprattutto alle giovani generazioni, perché fermare la violenza di genere non è solo  una questione di leggi, ma anche di cultura sociale, di educazione e di consapevolezza.

L’appuntamento è per lunedì 24 novembre alle ore 10,00 presso il teatro comunale  Scaramuzza di Crotone.

Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio3 ore fa
51 Meno di un minuto
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio