Il 24 novembre a Crotone l’evento “Urliamo” organizzato dalla Uil Calabria e da Soroptimist Club

“Urliamo “contro la violenza di genere: è il tema dell’incontro dibattito promosso dalla Uil Calabria e dal Soroptimist Club in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Un confronto a più voci per promuovere la cultura del rispetto e per analizzare la violenza di genere nelle sue diverse forme.

“Urliamo perché il silenzio non protegge sottolinea Mariaelena Senese, segretario generale Uil Calabria. Un grido che deve diventare abbraccio, sostegno e rinascita”.

Un messaggio rivolto soprattutto alle giovani generazioni, perché fermare la violenza di genere non è solo una questione di leggi, ma anche di cultura sociale, di educazione e di consapevolezza.

L’appuntamento è per lunedì 24 novembre alle ore 10,00 presso il teatro comunale Scaramuzza di Crotone.