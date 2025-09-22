Il 24 settembre a Montalto Uffugo si terrà l’evento “La Calabria che vogliamo” organizzato da Coldiretti Calabria

Coldiretti Calabria organizza un incontro con i candidati alla presidenza della Regione Calabria, in programma mercoledì 24 settembre p.v. dalle ore 14:00 presso l’Agriturismo Villa Santa Caterina di Montalto Uffugo (CS).

L’iniziativa, dal nome: “La Calabria che vogliamo”, sarà un momento di confronto aperto e trasparente per mettere al centro dell’agenda politica le priorità dell’agricoltura e dell’agroalimentare regionale e del mondo rurale.

Parteciperanno i candidati alla presidenza regionale Roberto Occhiuto, sostenuto dalla coalizione di centrodestra, e Pasquale Tridico, della coalizione di centrosinistra, che dialogheranno e incontreranno separatamente i rappresentanti di Coldiretti, alla presenza dei soci e delle aziende agricole provenienti da tutta la regione.

Introdurranno i lavori saranno il Presidente e il direttore di Coldiretti Calabria Franco Aceto e Francesco Cosentini che guideranno un confronto serrato e concreto focalizzato sui temi prioritari più attuali riguardanti l’agricoltura calabrese, quali: sviluppo sostenibile e sicurezza alimentare, nuova PAC e tutela del reddito degli agricoltori, lotta al dissesto idrogeologico e gestione equa delle risorse idriche, controllo della fauna selvatica, valorizzazione delle filiere locali e del Made in Calabria in Italia e all’estero.

“L’agricoltura sottolinea Franco Aceto è presidio di comunità, paesaggio e biodiversità, ed è la chiave per uno sviluppo competitivo della nostra regione.

È fondamentale che chi si candida a governare la Calabria assuma impegni concreti e misurabili nel tempo, nei confronti di chi ogni giorno lavora la terra, producendo valore per sé e per la comunità.

In Calabria l’agricoltura e l’agroalimentare sono motore di sviluppo e garanzia di identità ed è su questa forza, antica e moderna, che bisogna costruire il futuro della nostra regione.”