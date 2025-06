Il 25 giugno a Catanzaro la visita del presidente della repubblica di Albania

Nella mattinata del 25 di giugno il Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, unitamente ai Vertici della Magistratura Requirente e Giudicante del Distretto di Catanzaro, al Questore di Catanzaro, ai Vertici regionali e provinciali delle Forze di Polizia e Militari, dei Vigili del Fuoco, al Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia, al Presidente di Unindustria Calabria e ai Segretari territoriali delle Organizzazione sindacali CIGIL, CISL E UIL, al Rettore dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, al Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della provincia di Catanzaro e Crotone, al Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, a S.E il Vescovo della Diocesi di Catanzaro – Squillace, accoglierà il Presidente della Repubblica d’Albania Bajram Begaj e la consorte, accompagnati da una delegazione ristretta.

L’incontro sarà contrassegnato da un breve momento di convivialità presso il “Salone di rappresentanza” della Prefettura di Catanzaro e costituirà l’occasione, nel salutare l’Alta carica di Stato, per omaggiare il rapporto di “fratellanza” che lega gli italiani, e più specificamente i calabresi, con il popolo albanese, a cui contribuiscono fortemente le comunità arbëreshë presenti in Calabria.

La visita s’inserisce in un più articolato percorso che condurrà il Presidente della Repubblica D’Albania, limitatamente a questa provincia, pure nei Comuni di Andali e Marcedusa, ove risiedono comunità arbëreshë, le cui tradizioni hanno informato finanche l’edilizia e l’architettura dei posti abitati.

E’ una conferma di come tali comunità, da oltre 500 anni, mantengano, con grande determinazione, il patrimonio culturale della propria origine.

Gli arbëreshë, arrivati in Italia tra il XV e XVIII secolo in seguito alle invasioni dell’impero ottomano nelle terre di origine hanno infatti conservato con orgoglio riti religiosi e lingua della terra materna congiuntamente a tutta una simbologia che incarna, con successo, una storia di integrazione e di accoglienza.

Unanimemente condivisa pertanto la volontà di rafforzare mutua conoscenza e reciproco rispetto quale fonte di arricchimento culturale e strumento di crescita per le realtà e per i Paesi in cui vivono insieme le diverse comunità, sviluppando ogni forma di interscambio, economico e culturale che possa avvicinare ancor più i due popoli.

Il Presidente della Repubblica d’Albania proseguirà la visita presso la sede dell’Amministrazione provinciale di Catanzaro ove incontrerà alcuni rappresentanti degli Enti locali prima di dirigersi nei comuni di Andali e Marcedusa, e, di seguito, in altre province della Calabria.