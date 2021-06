Il 25 giugno è stato il giorno di “SRC in Scena”, spettacolo teatrale ad opera della Scuola di Recitazione della Calabria

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

Venerdì 25 giugno 2021 è stato il giorno di “SRC in Scena”, spettacolo teatrale ad opera della Scuola di Recitazione della Calabria.

Nella bellissima location offerta dal Resort Uliveto Principessa, con il patrocinio e sostegno del Consiglio Regionale della Calabria e del Comune di Cittanova (RC), i ragazzi della SRC, guidati dai docenti Renata Falcone, Barbara Bruni, Chiara Tomaselli, Giovanni Gangemi e Mario Parlagreco hanno regalato al pubblico una serata indimenticabile.

L’evento, presentato dalla collaboratrice SRC Eurema Pentimalli e introdotto dal direttore e fondatore della SRC, Walter Cordopatri, ha avuto come ospiti d’eccezione Sua Eccellenza Monsignor Francesco Milito, che ha sottolineato l’importanza della Scuola e di come essa stia dando tante opportunità alle ragazze e ai ragazzi del territorio, e il sindaco di Cittanova, Francesco Cosentino, che ha auspicato che anche la Città Metropolitana e la Regione Calabria sentano propria come missione quella di accreditare la SRC come Ente Formativo ministeriale, che completa e arricchisce l’offerta scolastica presente sul territorio cittanovese.

Il direttore Cordopatri ha ricordato come, nonostante l’anno e mezzo reso difficilissimo dalla pandemia, la Scuola non ha perso nemmeno un’ora di lezione, grazie alla didattica a distanza e alla formazione open air resa possibile dalla collaborazione ufficiale con il project manager dell’Uliveto Principessa, Adriano Raso.

La serata ha preso il via sulle note de “Il mio canto libero”, omaggio offerto al pubblico da tutti i giovani attori della SRC che, vestiti di bianco e diretti dalla docente Chiara Tomaselli, hanno preso subito la scena. A seguire si sono succedute le dimostrazioni della classe Child, dal titolo “Oggi le Cosmiche” guidati da Renata Falcone; “I monologhi della Resistenza” (dimostrazione classi Junior-Medium) a cura di Barbara Bruni; Mario Parlagreco ha diretto la MasterClass del primo anno nella performance dal titolo “A mare si gioca”.

L’irruzione di Guglielmo Bartoli, docente di Clownerie e arti circensi ha arricchito una serata già di per sé frizzante, che si è conclusa con la performance di Teatrodanza dei Master I-II e della classe Medium dal titolo “La follia dell’eterno amore”, a cura del docente Giovanni Gangemi.

I piccoli Francesco, Fortunato e Alessio della SRC Lab hanno testimoniato con grande emozione la loro partecipazione cinematografica alle serie TV Amazon “Bang bang baby”.

Ospite inatteso presente tra il pubblico è stato il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che ha salutato i ragazzi e gli spettanti, congratulandosi con la scuola per il lavoro svolto facendo un discorso sull’importanza dell’arte e della cultura.

“SRC in Scena” è il preludio di un’altra importante serata, quella del 2 luglio 2021, Cerimonia di consegna dei Diplomi del triennio accademico 2018/2020, durante la quale verrà messo in scena lo spettacolo teatrale “Innocenti” con la regia di Renata Falcone e verrà proiettato il corto di diploma, scritto e diretto da Salvatore Romano. Sarà inoltre presente il coordinatore della scuola e attore Giorgio Colangeli, nonché numerosi ospiti d’eccezione