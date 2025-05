Il 25 maggio l’associazione Gente in Aspromonte organizza l’escursione “‘A massicciata di Cami”

DAL PROGRAMMA ESCURSIONI 2025

I Sentieri dimenticati

Domenica 25 maggio ‘A carrera i Santa Maria del Bosco

Primo Raduno: Ore 9:00 al Passo Limina

Secondo Raduno: Ore 10:00 rotonda di Fabrizia

Si prosegue, in auto, verso il quadrivio di “Tre Arie” percorrendo la Strada Provinciale per Arena (Circa 8 Km)

Partenza escursione: Ore 10:30

Un percorso dolcemente adagiato sulla catena montuosa delle Serre che si sviluppa tra Mongiana e la Certosa di Serra San Bruno, in un lembo di foresta incontaminata e circondata da un fitto intrigo di conifere.

A questa altezza spiccano gli abeti bianchi che è la specie dominante delle Serre e i faggi che si mescolano con i castagni secolari. Il sotto bosco è ricco di un’infinita varietà di piante officinali.

Descrizione sentiero:

Si parte dal bivio delle “Tre Arie” si prosegue sulla strada asfaltata in direzione Arena e dopo circa 200 metri si imbocca la sterrata a destra.

Dopo circa 25 minuti di cammino (1 Km) si prende la strada a destra (strada Michelina), da Michelina si prosegue diritto (andando a destra si giunge a Colle del Monaco) verso sud-ovest e, in lieve discesa, in una fitta abetaia, si giunge sulle rive di un ruscello.

Proprio in questo punto ha inizio la bella faggeta di Colle d’Arena, costituita, da rinnovamento naturale di Abete bianco e da cespugli di pungitopo. Si supera la sbarra rossa e si prosegue per circa 2 Km fino a raggiungere un piazzale (cava San Marco).

Si imbocca la sterrata a destra e, sempre in discesa, si attraversa il ponticello sul torrente e si continua il cammino fino a giungere al laghetto percorrendo la scalinata in granito, realizzata negli anni ‘50’ dagli ultimi scalpellini di Serra, si giunge al Santuario di Santa Maria dell’Eremo o del Bosco dove il Santo dimorò negli ultimi anni della sua vita e vi morì.

Immerso tra secolari Abeti bianchi e tra giovani Faggi il complesso del Santuario di Santa Maria del Bosco è il luogo di maggior richiamo turistico e religioso di Serra San Bruno.

Alle spalle del laghetto, si imbocca il sentiero e si prosegue attraversando il torrente e si sale fino a raggiungere la sterrata della “Castagnara”.

Si prosegue sulla sinistra in salita e dopo 500 metri, all’incrocio, si prende la strada a sinistra che in leggera e continua salita in circa 1 ora porta sulla strada asfaltata. Da qui proseguendo sulla destra, dopo 500 metri si arriva al punto di partenza.