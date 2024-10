Il 25 ottobre a Palazzo San Giorgio ospite il Coordinamento Reggino contro le Guerre

A Reggio Calabria venerdì 25 ottobre la “Sala dei Lampadari” di Palazzo San Giorgio ospiterà il Coordinamento Reggino Contro Tutte le Guerre nel giorno che precede la manifestazione nazionale “FERMIAMO LE GUERRE” di sabato 26 ottobre, quando l’Italia sarà teatro di una mobilitazione nazionale contro le guerre, le stragi, gli orrori e le devastazioni cui il mondo continua ad assistere ogni giorno.

La manifestazione vedrà scendere in piazza i cittadini di numerose città italiane con un messaggio chiaro ed unitario: chiedere un CESSATEILFUOCO immediato per tutti i conflitti armati in atto.

Insieme alle città di Roma, Bari, Cagliari, Firenze, Milano, Palermo e Torino, anche Reggio Calabria parteciperà alla Giornata di Mobilitazione “FERMIAMO LE GUERRE”.

Il COORDINAMENTO REGGINO METROPOLITANO CONTRO TUTTE LE GUERRE invita i cittadini reggini a partecipare all’iniziativa FERMIAMO LE GUERRE, programmata a Palazzo San Giorgio dalle ore 17.30 alle 19.30 di venerdì 25 ottobre 2024.

All’iniziativa del COORDINAMENTO il Comune di Reggio Calabria ha concesso il “Patrocinio Morale”.

La Giornata di Mobilitazione Nazionale di sabato 26 ottobre ha lo scopo di accendere i riflettori, in particolare, sui conflitti che continuano a devastare il Medio Oriente e l’Ucraina e sull’urgenza di porre fine all’impunità e alle complicità nei crimini di guerra e contro l’umanità che oggi più che mai sono sotto gli occhi di tutti.

I promotori denunciano l’inazione della comunità internazionale e chiedono un cambiamento radicale verso il disarmo ed una risoluzione non violenta dei conflitti e delle controversie internazionali in coerenza con l’articolo 11 della nostra Costituzione.

La Giornata di Mobilitazione intende sollecitare un’azione concreta delle istituzioni internazionali, prima fra tutte l’ONU, ma anche un impegno da parte delle istituzioni europee e del governo italiano, per costruire percorsi di pace.