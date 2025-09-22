Cosenza

Il 25 settembre a Cosenza si terrà il convegno sullo Stigma della salute mentale

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio2 ore fa


Si svolgerà Giovedì 25 Settembre presso la sede dell’Ordine dei MEDICI DI Cosenza con inizio alle ore 8,30 il Convegno sullo Stigma legato alla salute mentale.

L’evento è sostenuto ampiamente dal Direttore Generale dell’Asp di Cosenza Dott. Antonio Graziano e dal Direttore Sanitario Dott. Martino Maria Rizzo.

Lo Stigma sulla malattia mentale, rappresenta ancora oggi una delle principali barriere all’accesso a cure tempestive, efficaci e dignitose.

Pregiudizi, stereotipi e discriminazioni influenzano non solo la vita delle persone che vivono un disagio psichico, ma anche le scelte delle famiglie, le politiche sanitarie e la pratica clinica quotidiana.

Affrontare lo stigma significa andare oltre la sola dimensione clinica intervenendo con un approccio multidisciplinare e integrato.

Il convegno vuole superare la frammentazione del discorso sulla salute mentale proponendo un’analisi a 360 gradi dello stigma, dalle radici individuali a quelle sociali.

Attraverso un percorso che tocca origini cognitive, contesti evolutivi, ambienti di vita e comorbidità, si mira a costruire una visione integrata.

L’obiettivo è fornire a professionisti, istituzioni e cittadini strumenti teorici e pratici per riconoscere, prevenire e contrastare lo stigma in tutte le sue forme.

La responsabilità scientifica del Convegno, è affidata al Dott. Antonio AmbrosioPsichiatra- ed alla Dott.ssa Erminia Mannarino –Neuropsichiatra Infantile.

Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

