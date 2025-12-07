Il 26 dicembre torna a Reggio Calabria la 19° edizione della tombolata di Incontriamoci Sempre

Si terrà in un luogo storico della città, alla Collina degli Angeli, nel Santuario di S Antonio, luogo sacro e mitico, amato dai Reggini.

Dopo la fatidica data del 28 dicembre 1908 del triste terremoto che causò oltre centomila morti tra Reggio e Messina, Don Luigi Orione con la sua opera di carità aiutò tanti sopravvissuti, soprattutto tanti orfanelli scampati al bruttissimo sisma.

In un luogo caro e ricco di ricordi anche personali , ininterrottamente da diciannove anni dedichiamo come associazione, questa giornata di S Stefano, il 26 dicembre per organizzare questa meravigliosa Maxitombolata benefica, grazie a tanti cari amici imprenditori Calabresi e non solo che ci sostengono con tanta stima e simpatia.

Per noi il 26 dicembre è un atto d’amore, con tutti i Rettori succeduti a S Antonio è rimasto un grande affetto, con l’attuale reggente Spirituale Don Graziano si è instaurato da diversi anni una grande rapporto di stima a livello umano.

L’organizzazione è partita da tempo, addirittura, come ogni anno si curano i dettagli, anche quelli relativi ai parcheggi, accanto l’auditorium e nella parte soprastante, grazie alla sensibilità della Parrocchia tutta.

La conduzione della serata sarà curata da Marco Mauro e dal regista Marco Strati, tra una serie e l’altra di tombola ,il duo Elena Festa e Pino Cambera che ci accompagnano in questa avventura dalla prima edizione, ci delizieranno con piccoli sketch Teatrali.

Ricordiamo che la Tombolata Benefica si terrà venerdì 26 dicembre 2025 alle ore 19,30 l’ingresso inizierà dalle ore 18,30.

La Sala dell’auditorium Don Orione è riscaldata, per l’occasione dopo la Tombolata alla fine si terrà un ricco buffet di prodotti tipici e vari Drink , tutto ciò solo per i partecipanti a questa diciannovesima edizione che ha come sempre un fine benefico , l’associazione Incontriamoci Sempre ODV su questo versante è sempre in prima linea.

Ricordiamo le altre iniziative benefiche per i bambini, il 5 gennaio al reparto di pediatria del Gom e dopo il 6; gennaio la befana in città che arriva alla stazione FS di RC S Caterina, il mese di dicembre ci vedra’ protagonisti con due iniziative ( 14 e 19) alla Chiesa della Madonna dei Poveri, conosciuta come a Cresia i Pipi.