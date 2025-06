Il 26 giugno alla camera di commercio di Vibo Valentia la presentazione del rapporto della Banca D’Italia per strategie di sviluppo sostenibile

In un mondo in continua evoluzione, i dati economici rappresentano la bussola fondamentale per orientare le strategie di sviluppo territoriale.

La loro conoscenza, la loro corretta analisi e interpretazione sono essenziali per individuare opportunità, affrontare sfide e costruire un futuro sostenibile e prospero per le comunità e le imprese che operano sul territorio.

Con queste premesse, giovedì 26 Giugno p.v. ore 16:30 alla Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia-sede di Vibo Valentia-Sala Convegni “Antonino Murmura- verrà presentato il Rapporto di Banca d’Italia “L’economia della Calabria. Analisi e prospettive”.

Un appuntamento fondamentale, pensato congiuntamente dall’Ente camerale e dalla Banca d’Italia di Catanzaro per condividere con i partner territoriali le tendenze e le dinamiche dell’economia nazionale e locale.

I dati e le analisi contenuti nel rapporto rappresentano strumenti preziosi per tutti gli attori coinvolti nella pianificazione e nello sviluppo del territorio.

La loro importanza risiede nella capacità di fotografare la situazione reale e di offrire un quadro informativo affidabile e aggiornato che supporti decisioni consapevoli e strategiche.

Il programma dei lavori prevede i saluti istituzionali del Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia Pietro Falbo e saranno poi introdotti, l’introduzione di Francesco Spadafora –Vice Capo Filiale di Catanzaro Banca d’Italia; per passare poi alla presentazione del rapporto “L’economia della Calabria.

Analisi e prospettive” affidata a Graziella Mendicino e Enza Maltese della Banca d’Italia filiale di Catanzaro con approfondimenti riguardanti, rispettivamente, “La congiuntura” e “La crescita e l’innovazione”.