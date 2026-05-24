Il 26 maggio alla Casa della Musica di Cosenza si terrà l’evento “Celebrating Miles Davis”
È dedicato a Miles Davis il prossimo concerto del Conservatorio di Cosenza, martedì 26 maggio alle 20,30 nella Casa della Musica.
Con “Celebrating Miles Davis”, la scuola di jazz rende omaggio al grande trombettista e compositore jazz statunitense che quest’anno avrebbe compiuto cento anni.
Il programma interamente rivolto a ricordare lo stile inconfondibile di Miles Davis propone “All blues”, “So what”, “Four”, “Blue in green”, “Milestones”, “Nardis”, “Solar”, “Mood”, “Bitches Brew”, una carrellata, cioè, dei successi che hanno segnato l’origine e l’evoluzione degli stili del cool jazz, l’hard bop, il modal jazz, il jazz rock.
Il concerto si conclude con “Footprints” di Wayne Shorter, il celebre sassofonista che si era unito dal ’64 al quintetto di Miles Davis in una collaborazione che durerà fino al 1970.
Alla voce Ileana Mottola, al sax soprano Nicola Pisani, al pianoforte Giuseppe Santelli, alla chitarra Luca Pecchia, al contrabbasso Marco Cuciniello, alla batteria Maurizio Mirabelli sono i docenti che eseguiranno il concerto in una formazione con la partecipazione degli studenti Ilenia Sirufo, Maria Francesca Settembre, Carlotta Costabile, Francesco Pio La Macchia, Marta Naccarato, Martina Muoio, Agnese De Luca, Martina D’Amico.
La relazione di carattere storiografico da parte di Innocenzo de Gaudio accompagnerà l’ascolto.