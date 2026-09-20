Il 26 settembre a Maierato si terrà il convegno “Alimentazione Mediterranea e Longevità: Protezione Cardiovascolare e Oncologica”

Scienza, prevenzione e cultura mediterranea si incontrano in Calabria in occasione del Convegno Internazionale “Alimentazione Mediterranea e Longevità: Protezione Cardiovascolare e Oncologica”, promosso da Filitalia International Italia APS, in programma il 26 settembre 2026, ore 15:00, presso il Popilia Country Resort di Maierato (Vibo Valentia).

L’iniziativa riunirà medici, ricercatori e studiosi di rilievo internazionale, con esperienze professionali maturate tra Italia e Stati Uniti, per approfondire il rapporto tra alimentazione, longevità, prevenzione cardiovascolare e oncologica, salute del cervello e corretti stili di vita.

Particolare rilievo assume il profilo scientifico dei relatori. Interverranno il Prof. Ludovico Abenavoli, ordinario di Gastroenterologia presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro; la Dott.ssa Rocio Angulo Mendez, specialista internazionale nell’ambito della nutrizione clinica e della prevenzione; il Prof. Antonio Giordano, oncologo, genetista e direttore dello Sbarro Health Research Organization presso la Temple University di Philadelphia; il Prof. Valter Longo, direttore del Longevity Institute della University of Southern California di Los Angeles e studioso di fama internazionale nel campo della longevità e della nutrizione preventiva.

Completeranno il panel il Prof. Antonio Leonardo Montuoro, medico specialista e studioso nell’ambito della prevenzione e della medicina integrata; il Dott. Prof. Pasquale Nestico, co-fondatore e Cardiology Consultant di Philadelphia e Clinical Professor of Medicine (Cardiology) alla Thomas Jefferson University; il Prof. Gabriele Sganga, chirurgo e docente universitario, esperto in chirurgia generale e d’urgenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma; e il Prof. Roberto Volpe, cardiologo e ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), esperto di alimentazione e prevenzione cardiovascolare.

I lavori saranno coordinati dal giornalista, direttore di kalabriatv.it e Assistente Esecutivo di Filitalia International, Nicola Pirone.

L’evento intende creare un ponte scientifico e culturale tra Italia e Stati Uniti, mettendo in dialogo competenze accademiche e cliniche provenienti da istituzioni italiane e americane.

La Calabria diventa così luogo d’incontro per un confronto che guarda oltre i confini regionali e nazionali, valorizzando al tempo stesso uno dei patrimoni più riconosciuti della cultura italiana: l’alimentazione mediterranea.

Questa dimensione internazionale riflette la stessa identità di Filitalia International, realtà nata a Philadelphia e oggi presente attraverso una rete di sedi e chapter negli Stati Uniti, in Italia e a Cuba, impegnata nella promozione della cultura italiana, della solidarietà, della formazione e dei servizi alle comunità.

Il convegno vuole inoltre favorire il dialogo tra ricerca scientifica e territorio, trasformando le conoscenze maturate nei centri universitari e clinici in strumenti di informazione e prevenzione accessibili alle comunità.

«Con questo convegno vogliamo mettere in comunicazione esperienze scientifiche e professionali internazionali, valorizzando contemporaneamente il territorio italiano e la cultura mediterranea.

Filitalia International vuole essere un ponte tra l’Italia, gli Stati Uniti e le nostre comunità nel mondo, anche attraverso iniziative dedicate alla salute, alla ricerca e alla qualità della vita.»

Pasquale Nestico, Presidente di Filitalia International Italia Aps.

Il programma affronterà temi che spaziano dalla prevenzione cardiovascolare e oncologica alla longevità, dalla nutrizione alla salute del cervello, con particolare attenzione alle evidenze scientifiche e alle prospettive future della medicina preventiva.

L’obiettivo è promuovere una visione della salute nella quale scienza, alimentazione, prevenzione e cultura possano concorrere alla costruzione di comunità più consapevoli, rafforzando al tempo stesso la collaborazione internazionale tra professionisti, ricercatori e istituzioni.