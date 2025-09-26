CatanzaroPolitica

Il 26 settembre la sen. Lucia Bergonzoni incontra Gianpaolo Bevilacqua

Lucia Bergonzoni - Gianpaolo Bevilacqua
Venerdì 26 settembre alle ore 16.30 la senatrice Lucia Bergonzoni incontra, al laboratorio di idee di corso Nicotera, 241 a Lamezia Terme, il candidato al consiglio regionale Gianpaolo Bevilacqua

Lucia Borgonzoni, Sottosegretario alla Cultura e senatrice.

Ma soprattutto una donna che crede nel potere dell’arte come motore di identità e crescita. Con una lunga esperienza politica e culturale, porta avanti con passione una visione dinamica della nostra amata cultura.

La sua visita a Lamezia Terme non è solo istituzionale, ma anche un segno di attenzione concreta verso le energie culturali del Sud.

