Il 26 settembre torna anche a Reggio Calabria la 21° edizione della Giornata Nazionale perAmore di Abio

Sabato 26 settembre ritorna in più di 100 piazze italiane la Giornata Nazionale ABIO, l’evento più importante per ABIO da sempre al fianco dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie in ospedale.

I volontari ABIO attraverso giochi, sorrisi e una presenza qualificata nei reparti, offrono un sostegno essenziale nel garantire il rispetto dei diritti fondamentali, dedicando alle famiglie in ospedale spazi e attenzioni specifiche per accompagnare e supportare le cure mediche erogate.

ABIO opera con impegno e passione sin dal 1978, contando su circa 4.000 volontari presenti in oltre 200 reparti di pediatria, riuniti in 50 organizzazioni sparse sull’intero territorio italiano coordinate da Fondazione ABIO Italia che quest’anno festeggia il suo Ventennale.

Un’occasione ancora più speciale per ABIO che ogni anno sceglie di raccontarsi ed essere presente nelle principali piazze delle città in cui si svolge il suo servizio di volontariato.

Qui si potranno ascoltare le testimonianze dei volontari e comprendere cosa significhi impegnarsi nel servizio in ospedale e scegliere di prendersi cura, ogni giorno in tutta Italia, dei piccoli ricoverati.

Sarà inoltre possibile sostenere ABIO tramite un’offerta, ricevendo un cestino di ottime pere: il simbolo della Giornata!

Il ricavato verrà utilizzato per organizzare nuovi corsi di formazione rivolti a chi è già volontario e a chi desidera diventarlo.

La formazione e l’aggiornamento continuo, infatti, rappresentano un pilastro fondamentale del progetto ABIO.

È attraverso questi processi che, chi desidera mettersi a disposizione e sentirsi utile, viene adeguatamente preparato, acquisisce il metodo ABIO e i relativi strumenti specifici.

Questo approccio garantisce la massima attenzione ed efficacia, permettendo ad ABIO di continuare a offrire il suo prezioso servizio nelle pediatrie italiane.

Entrare in ospedale non è mai semplice, soprattutto per un bambino e per la sua famiglia.

Ecco perché i volontari ABIO sono presenti ogni giorno nei reparti di pediatria: accolgono, ascoltano, giocano, offrono un sorriso che alleggerisce l’attesa e dona serenità in un momento difficile.

La nostra presenza significa trasformare un’esperienza difficile in un ricordo più leggero, più umano, più vicino al cuore dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie.

Da oltre 45 anni siamo al loro fianco, con un impegno fatto di tempo, ascolto e presenza quotidiana.

PerAMORE, perABIO, grazie anche a te!

Sul sito: www.giornatanazionaleabio.org troverai le piazze che aderiscono all’iniziativa

PER INFORMAZIONI

ABIO Reggio Calabria OdV

Tel. 3278437087

E-mail: abiorc@live.it