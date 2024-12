Il 27 dicembre al Planetarium Pythagoras la conversazione “E’ una questione di gravità!”

Venerdì 27 dicembre alle ore 21.00 al Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria si parlerà di fisica e in particolare dell’interazione gravitazionale.

Che cos’è la gravità per gli scienziati di ieri e di oggi? Come si è evoluta la teoria della gravitazione nei secoli, a partire da Aristotele, per continuare con Isaac Newton, Albert Einstein e con gli scienziati della nostra epoca?