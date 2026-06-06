Il 27 giugno a Rende il concerto gratuito di Paolo Belli e della sua Big Band per i 120 anni della BCC Mediocrati

Sabato 27 giugno 2026, alle ore 21.00, nella piazza antistante al Museo del Presente di Rende (CS) si terrà il concerto di Paolo Belli e della sua Big Band.

L’evento è organizzato dalla BCC Mediocrati in occasione delle celebrazioni per i 120 anni dalla fondazione dell’Istituto, avvenuta il 24 giugno 1906 a Bisignano.

L’iniziativa, a ingresso libero, è pensata come momento di partecipazione aperto a tutta la comunità.

«Con questo evento musicale aperto a tutti, vogliamo trasformare l’anniversario della nascita della Banca in una grande festa per l’intera comunità» ha dichiarato Nicola Paldino, presidente della BCC Mediocrati.

Fondata da Don Carlo De Cardona nel solco dei principi della dottrina sociale della Chiesa e dell’enciclica Rerum Novarum, la BCC Mediocrati conta oggi 25 filiali, di cui due a Rende, dove dal 2007 è attivo anche il Centro Direzionale di via Don Carlo De Cardona (già via Alfieri).

Per una grande festa, la scelta non poteva che ricadere su un artista e showman tra i più noti del panorama italiano come Paolo Belli, protagonista di Ballando con le Stelle e di alcuni dei principali programmi di Rai1.

In due ore di concerto, Belli presenterà tutti i suoi grandi classici, mix energico di hit irresistibili come Ladri di Biciclette, Sotto questo sole, Dr Jazz & Mr Funk, Hey Signorina Mambo, Ho voglia di Ballare, canzoni più recenti come Voglio tutto l’amore che c’è e tanti altri successi arrangiati in nuove versioni, oltre alle cover di brani intramontabili cantati con tutto il pubblico, come Azzurro di Paolo Conte e un medley dedicato a Renato Carosone.

Un concerto pieno di swing, dal sound inconfondibile caratterizzato dall’immancabile presenza dei dodici musicisti della sua strepitosa Big Band, a tratti anche “attori” e spalla in gag e improvvisazioni: Mauro Parma alla batteria, Enzo Proietti al pianoforte e tastiere, Gaetano Puzzutiello al contrabbasso e al basso elettrico, Peppe Stefanelli alle percussioni, Paolo Varoli alla chitarra, Pierluigi Bastioli e Daniele Bocchini al trombone, Davide Ghidoni e Nicola Bertoncin alla tromba, Marco Postacchini e Gabriele Costantini al sax, Juan Carlos Albelo Zamora al violino e all’armonica.

L’organizzazione tecnico-artistica è stata affidata alla Show Net di Ruggero Pegna, esclusivista del cantautore modenese.

«Questo concerto offerto dalla Banca rappresenta il nostro modo di celebrare insieme alla comunità una ricorrenza di straordinario valore, oltre un secolo di storia nel corso della quale abbiamo consolidato la nostra presenza in tutta la provincia di Cosenza; una banca di comunità vive soltanto se cresce insieme alle persone, alle famiglie e alle imprese.

Questo concerto è un modo per ringraziare simbolicamente la comunità che ci ha accompagnato in questi 120 anni» ha concluso il presidente Paldino.