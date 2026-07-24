Il 27 luglio si terrà l’inaugurazione della nuova viabilità che porta all’Università Mediterranea

Sarà inaugurata lunedì 27 luglio, alle ore 19.00, la nuova arteria completa il collegamento tra viale della Libertà e i plessi universitari di Ingegneria e Agraria attraverso il prolungamento di via Zehender.

La nuova viabilità della Cittadella Universitaria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, un’infrastruttura strategica destinata a migliorare i collegamenti tra la rete viaria cittadina e le strutture dell’Ateneo, con particolare riferimento ai Dipartimenti di Ingegneria e Agraria.

L’opera si sviluppa per circa 500 metri e offre un’alternativa al percorso di via Vito Inferiore, contribuendo ad alleggerire il traffico esistente e a favorire una mobilità più efficiente, sicura e sostenibile.

Nell’ambito dell’intervento sono stati inoltre realizzati 140 nuovi posti auto a servizio dei Dipartimenti di Ingegneria.

L’infrastruttura è stata progettata per migliorare l’accessibilità al Polo universitario dal versante nord e per rafforzare il rapporto tra l’Università e la città.

L’opera si inserisce infatti nel più ampio processo di rigenerazione urbana e di potenziamento delle infrastrutture di quell’area, contribuendo a rendere la Cittadella Universitaria sempre più moderna, funzionale e pienamente integrata nel tessuto urbano.