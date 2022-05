Il 27 maggio nuovo appuntamento della Consulta della Cultura al Teatro sullo Stretto di Rtv

Condividi

<<<< RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO >>>>

Carissimi,

la prima assemblea della Consulta ha dato un esito strepitoso. Sono più di 300 le adesioni ricevute e le presenze. Abbiamo già ottenuto i primi risultati tangibili.

Segnatamente:

saranno eliminati tutti i gazebi, peraltro abusivi, costruiti su tutti i marciapiedi della Città. Lo ha solennemente e pubblicamente affermato il Sindaco ff. di Reggio Calabria. Vigileremo.

Sarà a breve rimesso in funzione e saranno avviati i lavori di completamento del tapis roulant. Lo ha assicurato l’assessore ai lavori pubblici del Comune. Controlleremo.

E’ stata approvata dalla Commissione toponomastica l’intitolazione a San Paolo del Porto di Reggio C.

Sono state avviate le pratiche legali per l’acquisizione degli Atti relativi al cambio di destinazione del Teatro Siracusa e del Teatro Margherita.

E’ stata avviata la procedura per la stipula della Convenzione tra il Comune ed il Conservatorio per l’utilizzo del Teatro Cilea.

Si sta seguendo la volontà dell’assessore al ramo per l’acquisto di un pianoforte gran coda per dotare il Teatro Cilea.

Si è ipotizzata e bisogna insistere per la realizzazione di un teatro tenda alla Villa Comunale per alleggerire l’uso del Cilea.

L’assemblea ha deliberato di manifestare con una catena umana per Piazza De Nava ove dovessero iniziare i lavori. Sarete tutti informati su tempi e modi. Insomma, in breve tempo, abbiamo sortito effetti a dir poco inimmaginabili fino ad oggi.

La Consulta, per la sua assoluta libertà ed apartiticità, sta mietendo successi. Ma non bisogna illudersi, tanti sperano che si tratti di un fuoco di paglia. Per dimostrare che facciamo sul serio e per votare altre proposte, è necessario andare alla organizzazione di una seconda riunione prima che scoppi l’estate.

Ascoltando i consigli di tanti, si è pensato di convocare per un venerdì sera , visto che sabato pomeriggio e domenica si tende a dedicarsi alla famiglia. Stiamo seguendo tutte le altre richieste e sarà mia cura tenervi informati, passo dopo passo.

E’ tempo di dimostrare che facciamo sul serio: sarebbe un dramma senza rimedio, un flop. Mi permetto di raccomandare la presenza. La riunione, come la prima sarà cronometrata e finirà alle ore 20,15. Inizierà con assoluta puntualità.

Da oggi possono essere inviate le prenotazioni per gli interventi, rispondendo a questa email. Sarà seguita la cronologia.

Raccomando, ogni cedimento sarebbe utilizzato contro la LIBERTA’ che ci siamo conquistati.

Appuntamento alle ore 18,15 di VENERDÌ 27 MAGGIO 2022 AL TEATRO SULLO STRETTO DI RTV

Diffondete notizie sulla iniziativa. Siamo sulla strada giusta. Reggio Metropolitana aspettava questo momento , sta a noi non deludere le aspettative dei nostri giovani. Se vanno via, la responsabilità è nostra.

Un caro saluto a tutti.