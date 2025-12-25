Il 28 dicembre a Tarsia arriva la 6° edizione di “Tarsia Città dell’Olio in Festa” con tantissime novità

Ci sono prodotti che non sono semplici eccellenze agroalimentari, ma segni profondi di identità collettiva, memoria storica e visione futura. In Calabria e nella Valle del Crati l’olio extravergine d’oliva è tutto questo: racconto di una civiltà contadina, patrimonio di biodiversità, leva culturale e turistica.

È da questa consapevolezza che nasce la sesta edizione di TARSIA CITTÀ DELL’OLIO IN FESTA, in programma la prossima domenica 28 dicembre, una giornata interamente dedicata all’olio come valore territoriale, economico e sociale.

È quanto fa sapere il Sindaco Roberto Ameruso che nel presentare il programma dell’evento sottolinea il significato profondo di una manifestazione che è promozione territoriale e, allo stesso tempo, celebrazione dell’identità.

L’olio dice non è soltanto un prodotto agricolo di qualità, ma un elemento identitario che racconta la nostra storia, il nostro paesaggio e il nostro modo di vivere.

Con questa manifestazione continuiamo a costruire un percorso coerente di valorizzazione delle produzioni locali, legandole alla cultura, alla salute, alla sostenibilità e a una visione di sviluppo che mette al centro il territorio.

Finanziata dall’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC) e promossa in partnership con l’Associazione Città dell’Olio, DECO Comune di Tarsia e Museo Civico della Civiltà contadina, la manifestazione si aprirà nel pomeriggio, alle ore 17, a Palazzo Rossi, con il workshop dal titolo SULLE ORME DEL PIANO OLIVICOLO REGIONALE. L’OLIO COME CULTURA: BIODIVERSITÀ, TERRITORIO E SALUTE.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Primo cittadino, del consigliere delegato alla Cultura Roberto Cannizzaro e del consigliere delegato all’Agricoltura Fausto Molino.

Il dibattito, moderato da Sara Scarola, curatrice del Museo Civico e dell’Arte Contadina di Tarsia, vedrà intervenire il giornalista Franco Laratta, il ricercatore Fabrizio Carbone di CREA OFA – Rende, il Sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi in qualità di coordinatore regionale delle Città dell’Olio, il Direttore delle Riserve Naturali del Lago di Tarsia e della Foce del Crati, Agostino Brusco, che porterà il contributo ambientale e scientifico legato alla tutela del paesaggio olivicolo e della biodiversità, il Direttore generale di ARSAC Fulvia Caligiuri e la presidente della VI Commissione Agricoltura della Regione Calabria Elisabetta Santoianni.

Alle ore 18.30, poi, il cuore della manifestazione si sposterà nel centro storico, che diventerà luogo di incontro, degustazione e racconto.

Il percorso esperienziale MEMORIA DI TARSIA E RADICI D’OLIVO unirà sapori, saperi e tradizioni. Lo showcooking dello chef narrante Emilio Pompeo accompagnerà il pubblico in un viaggio tra olio, fileja calabrese e memoria gastronomica.

Seguirà il momento dedicato al Pane e Olio, curato dallo chef Andrea Zazzaro, e l’esperienza DAL MIO ORTO A CASA TUA a cura de Le delizie di Rita. Non mancheranno i dolci tipici della tradizione, preparati dal Circolo Anziani Santa Maria Santissima, e la degustazione dei vini delle Cantine Toscano – Feudo della Sagitta.

A completare l’atmosfera, l’intrattenimento musicale de Gli Amici del Folk, che restituirà al centro storico il suono autentico della festa.

Tarsia Città dell’Olio in Festa, promossa nell’ambito di Tarsia Musealè, progetto finanziato con risorse POC 2014/2020 Azione 6.8.3, si inserisce nel percorso di valorizzazione promosso dall’Amministrazione comunale e sostenuto da enti e istituzioni regionali, con l’obiettivo di fare dell’oro verde un ponte tra passato e futuro, tra produzione agricola, tutela ambientale e turismo esperienziale.

Questa manifestazione conclude Roberto Ameruso racconta una comunità che riconosce il valore delle proprie radici e le trasforma in opportunità di crescita, con orgoglio, consapevolezza e visione.