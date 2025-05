Il 28 maggio a Roma la presentazione ufficiale della XI edizione del Mate Festival Lungro

Sarà la Sala stampa della Camera dei Deputati, mercoledì 28 maggio 2025 alle 14,30, ad ospitare la presentazione ufficiale del Mate Festival Lungro 2025 – XI edizione, evento consolidato che a fine luglio celebrerà una tradizione ed una cultura che da 150 anni sopravvive nel centro arbëreshë del Pollino in Provincia di Cosenza.

Alla presentazione, voluta ed organizzata su iniziativa dell’On. Marco Cerreto, relazioneranno Anna Stratigò, presidente dell’Associazione “Officina della Musica” di Lungro e dell’ Accademia Internazionale del Mate organizzatrice ed anima del Festival e Giuseppe Sommario dell’Università Cattolica Milano.

Il Festival promuove il rito del mate, la bevanda diffusa principalmente in Argentina (ma anche in altri Paesi del Sud America) che a Lungro, riconosciuto come “Capitale Europea del Mate”, è una grande tradizione nata dal flusso di emigrazione di molti lungresi in Argentina.

Ancora oggi il mate è simbolo di identità multiculturale, di memoria e di appartenenza.

Per quattro giornate dal 29 Luglio al 1 Agosto saranno realizzati incontri culturali, workshop, momenti musicali argentini (e di tango in particolare) ma anche eventi interattivi con degustazioni e dimostrazioni su come preparare la bevanda tipica argentina e diverse attività di promozione del Territorio per valorizzare un turismo esperienziale e sostenibile che mette al centro non solo le straordinarie bellezze naturalistiche ma anche la storia, l’identità e la coesione delle Comunità dei nostri borghi.

“Abbiamo accolto con piacere l’invito dell’On. Marco Cerreto al quale vanno i nostri ringraziamenti.

Essere presenti in questa prestigiosa cornice dichiara la presidente dell’Associazione Anna Stratigò non è soltanto un riconoscimento al valore dell’Evento e al lavoro svolto in questi anni 10 anni, ma rappresenta anche un forte segnale dell’importanza che hanno gli eventi che legano tradizione, cultura e promozione del Territorio per promuovere l’identità dei nostri borghi ricchi di storia che merita di essere valorizzata e raccontata”.

Il Mate Festival Lungro 2025 si avvale del patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria, della Provincia di Cosenza, del Comune di Lungro. Prezioso il Partenariato e la Collaborazione del Parco Nazionale del Pollino, del Gal del Pollino, di Italea Calabria, di Confapi Calabria, dell’Istituto Calabrese di Politiche Internazionali e della Molinos Unidos Argentina.

Ai lavori, moderati da Viviano Falbo, porteranno i saluti Carmine Ferraro (Sindaco di Lungro), Luigi Lirangi (Commissario dell’Ente Parco Nazionale del Pollino), Pasquale La Gamba (Italea Calabria) e Claudio Bonafede (Direttore Artistico del Mate Festival Lungro).

Sarà possibile seguire la conferenza stampa live sulla web tv della Camera dei Deputati sul sito: webtv.camera.it