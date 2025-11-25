Il 28 novembre a Palmi l’evento “Educare, Prevenire, Intervenire. Strumenti per contrastare la violenza”

L’Italia è rimasta uno degli ultimi paesi europei in cui l’educazione affettiva e alle relazioni non è

obbligatoria.

L’UNESCO stessa, invece, ricorda che il diritto a questa educazione è da intendersi quale diritto alla

salute, un elemento fondamentale per il raggiungimento dell’uguaglianza di genere, ed uno degli

obiettivi dell’Agenda 2030.

Pertanto, ritenendo fondamentale fermarsi a riflettere su quanto l’educazione alle relazioni ed

all’affettività sia fondamentale, proprio come indicato dall’UNESCO, per il raggiungimento

dell’eguaglianza e quindi debba essere intesa in primis quale strumento di prevenzione alla violenza,

nella settimana del 25 novembre, il Circolo PD di Palmi e il gruppo delle Democratiche hanno promosso

un incontro sul tema, dal titolo “ Educare, Prevenire, Intervenire. Strumenti per contrastare la violenza.”

L’evento sarà un momento di confronto aperto, un dialogo tra esperte e professioniste e tutte e tutti

coloro che vorranno prendervi parte, per riflettere, partendo dall’analisi degli elementi che

caratterizzano anche il nostro contesto socio-economico ed educativo, gli aspetti relazionali e gli

interventi possibili che possano incidere su un corretto sviluppo dell’aspetto affettivo e della relazione,

soprattutto tra ragazze e ragazzi, ed al fine di poter individuare idee e proposte per iniziare ad operare

concretamente sul nostro territorio.

L’evento si terrà il 28 novembre, alle ore 18.30 presso Officine Balena.