Reggio Calabria

Il 28 novembre a Palmi l’evento “Educare, Prevenire, Intervenire. Strumenti per contrastare la violenza”

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio1 ora fa
22 minuto di lettura
evento pd Palmi

L’Italia è rimasta uno degli ultimi paesi europei in cui l’educazione affettiva e alle relazioni non è
obbligatoria.

L’UNESCO stessa, invece, ricorda che il diritto a questa educazione è da intendersi quale diritto alla
salute, un elemento fondamentale per il raggiungimento dell’uguaglianza di genere, ed uno degli
obiettivi dell’Agenda 2030.

Pertanto, ritenendo fondamentale fermarsi a riflettere su quanto l’educazione alle relazioni ed
all’affettività sia fondamentale, proprio come indicato dall’UNESCO, per il raggiungimento
dell’eguaglianza e quindi debba essere intesa in primis quale strumento di prevenzione alla violenza,
nella settimana del 25 novembre, il Circolo PD di Palmi e il gruppo delle Democratiche hanno promosso
un incontro sul tema, dal titolo “ Educare, Prevenire, Intervenire. Strumenti per contrastare la violenza.”

L’evento sarà un momento di confronto aperto, un dialogo tra esperte e professioniste e tutte e tutti
coloro che vorranno prendervi parte, per riflettere, partendo dall’analisi degli elementi che
caratterizzano anche il nostro contesto socio-economico ed educativo, gli aspetti relazionali e gli
interventi possibili che possano incidere su un corretto sviluppo dell’aspetto affettivo e della relazione,
soprattutto tra ragazze e ragazzi, ed al fine di poter individuare idee e proposte per iniziare ad operare
concretamente sul nostro territorio.

L’evento si terrà il 28 novembre, alle ore 18.30 presso Officine Balena.

Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio1 ora fa
22 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio