Il 29 agosto in scena a Palmi “A Shakespeare’s Dream – Un viaggio musicale attraverso l’amore”
Un viaggio tra letteratura e musica, sulle tracce dell’amore raccontato da William Shakespeare.
È questo il filo conduttore di “A Shakespeare’s Dream – Un viaggio musicale attraverso l’amore”, in programma venerdì 29 agosto 2025 alle ore 21.00 presso il Cineteatro Manfroce di Palmi, con ingresso libero.
Lo spettacolo, parte della rassegna Kalateatro 2025, vedrà come voci narranti Sabrina Esposito e Andrea Militano, che daranno vita ai personaggi shakespeariani femminili e maschili.
Ad accompagnare la narrazione, gli interventi musicali di Giorgia Braganò (voce), Rocco Cannizzaro (fisarmonica) e Marzia Luparello (violino), per un intreccio di parole e note capace di restituire la forza universale del sentimento amoroso.
Un appuntamento che unisce teatro, poesia e musica, offrendo al pubblico un’esperienza intensa e raffinata, nel segno della grande arte senza tempo di Shakespeare.