Il 29 e 30 agosto tenuta a Crotone la campagna “Estate…con noi” della Polizia di Stato

Nelle giornate 29 e 30 agosto 2025 la Campagna del Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza “Estate…con noi” ha interessato la città di Crotone e la locale Sezione di Polizia Stradale è stata dapprima impegnata nelle attività di promozione della cultura della sicurezza stradale tra i cittadini (la sera di venerdì 29 agosto), poi nei controlli sulle condizioni psicofisiche dei conducenti durante la notte del 30 agosto.

L’incontro con i cittadini e i turisti è avvenuto in Piazzale Ultras, splendida piazza di Crotone affacciata sul lungomare, dove erano presenti il Camper Azzurro della Polizia di Stato con strumenti interattivi a scopo dimostrativo, 3 autovetture specializzate della Polizia Stradale con al seguito le apparecchiature speciali in dotazione: telelaser, top crash, etilometro, precursore alcool, precursore droga, ecc. nonché personale della Questura, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e dell’ANAS, tutti impegnati per la tutela della sicurezza stradale.

Numerosi coloro in modo particolare giovani che si sono avvicinati incuriositi, ai quali operatori della Polizia Stradale specializzati hanno fornito utili indicazioni sulle dirette conseguenze dei comportamenti sbagliati alla guida dei veicoli.

Durante la manifestazione è stato mostrato materiale multimediale (video ed immagini relativi alla sicurezza stradale), comprese dimostrazioni pratiche di guida in stato di alterazione con l’ausilio di speciali occhiali per sperimentare in concreto e in sicurezza gli effetti dell’assunzione di alcol e droghe.

A completamento della progettualità è arrivato anche il momento delle verifiche su strada a carico dei conducenti.

Dalle ore 01.00 e sino all’alba del 30 agosto 3 pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Crotone hanno dato corso al servizio straordinario volto al controllo delle condizioni psicofisiche di chi era alla guida di veicoli sugli itinerari di accesso e di deflusso dall’abitato, potendosi avvalere per la verifica dell’assunzione di stupefacenti della presenza di un Laboratorio mobile, per i controlli grazie all’opera di medici e tecnici di laboratorio.

Il servizio ha prodotto i risultati di seguito evidenziati: