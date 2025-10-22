Il 29 e 30 ottobre arriva il Gallico Wine Festival 2025
Il festival si apre con il tradizionale taglio del nastro e la presentazione ufficiale del progetto presso il salotto culturale di Ekoru Village. Due giornate all’insegna delle emozioni, del gustoe del diver timento stanno per cominciare!
Un percorso tra sapori autentici, artigianato locale e puro divertimento per grandi e piccini.
Dalle bancarelle agli stand gastronomici, fino al luna park: ogni angolo del villaggio sarà pensato per sorprendere, coinvolgere e raccontare le eccellenze del territorio.
Le migliori aziende vinicole della Vallata del Gallico e della Vallata Sant’Agata offriranno degustazioni di vini pregiati, ideali per curiosi e intenditori.
Da non perdere il Palio delle Botti di Vino, una sfida appassionante e spettacolare che unirà tradizione, sport e divertimento! Il programma prevede anche momenti dedicati ai più piccoli, grazie alla partecipazione degli istituti scolastici del territorio.
Deejay set, spettacoli dal vivo e intrattenimento continuo accompagneranno entrambe le giornate.
Sfilate di moda, esibizioni di scuole di danza e mostre d’arte figurativa arricchiranno l’esperienza del pubblico. Per gli appassionati di motori, non mancherà una suggestiva esposizione di auto, vespe e moto d’epoca.
Mascotte dei cartoni più amati, giri su pony e calessini renderanno l’esperienza magica anche per i bambini, con attività pensate per tutta la famiglia.
Ogni giornata si concluderà con omaggi, premi e un finale spettacolare, per celebrare insieme il gusto, la tradizione e la convivialità del Gallico Wine Festival!.