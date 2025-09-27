Il 29 settembre a Vibo Valentia si terrà la celebrazione di San Michele Arcangelo, santo patrono della Polizia di Stato

Lunedì 29 settembre p.v. verrà celebrata la ricorrenza di San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia di Stato, quale emblema della lotta quotidiana contro l’illegalità e simbolo di tenacia nell’impegno professionale di ogni poliziotto al servizio dei cittadini.

In occasione della ricorrenza verrà celebrata presso il Duomo di “San Leoluca” di Vibo Valentia una solenne messa, officiata dal Vescovo della Diocesi di Mileto – Nicotera – Tropea, Mons. Attilio Nostro.

La Santa messa avrà inizio alle ore 10:00 alla presenza del Questore di Vibo Valentia, dei Funzionari e del personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno, delle massime Autorità civili, militari e religiose, dei familiari delle Vittime del Dovere, dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacati della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno, degli esponenti delle sezioni provinciali dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato,

Anche quest’anno, alle celebrazioni connesse alla festa di San Michele Arcangelo seguirà il Family day, un momento ricreativo e di incontro tra il personale dipendente ed i propri familiari che si svolgerà presso la locale Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato, ove vi sarà una rappresentanza dei mezzi della Polizia di Stato, degli stand della Polizia Scientifica e della Polizia Stradale, nonché un’esibizione della Squadra Cinofili.

Con l’occasione il Questore rende noto che la cerimonia religiosa è aperta alla partecipazione della cittadinanza.