Il 3 luglio 2027 arriva allo Stadio Granillo di Reggio Calabria una delle tappe del tour di Ultimo

Dopo voci e illazioni che si sono susseguite per mesi, che hanno alimentato curiosità e speranze, soprattutto dei più giovani, è arrivata la conferma da Vivo Concerti, società produttrice e organizzatrice dei tour dell’artiil ilsta reduce dal clamoroso e storico record di Tor Vergata, del concerto evento di Ultimo del prossimo 3 luglio 2027 allo Stadio Granillo di Reggio, nell’ambito del “Tour Stadi 2027, la favola continua”.

Nello stadio reggino, l’ultimo evento in senso cronologico era stato il concerto di Elton John trasmesso da RAI 2 e da Rai International in tutto il mondo nel 2004, organizzato da Ruggero Pegna, che già a Reggio nel ’91 aveva inaugurato il Palacalafiore con Sting.

Ed è proprio il promoter lametino che, insieme ai suoi tecnici e allo studio ingegneristico Curatola di Reggio, ha fatto di tutto per convincere Vivo Concerti a programmare e organizzare l’evento.

“Un lavoro preparatorio sognato da tempo e iniziato da un anno, finalmente si concretizza!

Mesi di insistenza, lavoro, sopralluoghi, incontri scrive il promoter lametino sui suoi social per convincere e fornire a Vivo Concerti, organizzatrice del concerto, un piano di fattibilità tecnica che potesse garantire per lo Stadio Granillo una capienza di 30mila persone e, insieme, un imponente allestimento, nel rispetto di normative e di ogni parametro di comfort e sicurezza, in modo anche da poter avviare la prevendita dei biglietti.

Nel contempo, un’azione di preparazione burocratica con ben due amministrazioni, quella uscente e quella neoeletta, con il sindaco Cannizzaro che ha subito condiviso l’evento.

Ci avevo anche provato con il San Vito di Cosenza, ma la società calcistica che gestisce lo stadio ha chiesto un affitto esorbitante.

Ora parte il conto alla rovescia! Per la Calabria può essere l’inizio di altre belle storie da sognare, vivere e raccontare…”.

“E’ facile avere ambizioni, un po’ meno concretizzarle… Vivo coi sogni appesi”, aggiunge Pegna, usando proprio parti del testo di uno dei brani più noti di Ultimo.