Il 30 luglio a San Ferdinando va in scena “Atterraggio di Fortuna”, circo contemporaneo al tramonto sul mare

Nel suggestivo scenario del Giardino della Memoria di San Ferdinando, con lo sfondo del tramonto sul mare, mercoledì 30 luglio si terrà “Atterraggio di Fortuna”, spettacolo di circo contemporaneo con danza aerea e clown, pensato per emozionare spettatori di tutte le età.

Organizzato dalla Compagnia Teatrale Dracma insieme alla Compagnia Teatro Nucleo di Ferrara e al duo artistico Le Circoncentriche, con il patrocinio del Comune di San Ferdinando, l’evento coniuga arte, poesia e comicità in una performance che celebra il coraggio, l’amicizia e la bellezza dell’imprevisto.

Atterraggio di fortuna è una storia raccontata con ironia e delicatezza che parla di amicizia e coraggio e di un viaggio avventuroso. Ci insegna ad essere disposti al cambiamento per ripensare i nostri desideri sapendo accogliere ciò che accade.

Due aviatrici sono alle prese con la costruzione di un aereo per compiere un viaggio tanto desiderato. Ma il viaggio non sarà semplice: tra vertigini, colpi di scena e una tempesta inaspettata, sarà il pubblico ad aiutarle ad “atterrare” in sicurezza.

La violenta turbolenza che le costringerà a un atterraggio di fortuna le porterà in un posto dove troveranno qualcosa di inaspettato e speciale.

A seguire, spazio alla creatività con un laboratorio gratuito dedicato a bambini e ragazzi, per continuare a volare con la fantasia.

Produzione Circoncentriche – Indicato per bambine, bambini e famiglie

Ingresso libero. Inizio spettacolo ore 20:00 – Lungomare nord, San Ferdinando