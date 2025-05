Il 30 maggio a Palazzo Alvaro la celebrazione delle Stelle al Merito ai Maestri del Lavoro insigniti con Decreto del Presidente della Repubblica

Infatti, il 1° Maggio, nel Palazzo del Governo, S.E. il Prefetto di Catanzaro, Dott. Castrese De Rosa, alla presenza di Autorità Civili e Militari, Politiche e Religiose e dei Prefetti delle altre province calabresi, ha conferito, nel corso di una sobria cerimonia, l’ambita e prestigiosa onorificenza a 23 Maestri del Lavoro calabresi per l’anno 2025, tra cui 3 della Città Metropolitana reggina.

I Maestri per l’anno 2025 sono: Caridi Domenico – Rete Ferroviaria Italiana Gruppo FS di Reggio Calabria, Rato Teresa – SIED SrL di Reggio Calabria e Vazzana Carmine – ENEL Gioia Tauro.

I Maestri premiati sono: per i 10 anni De Franco Serafino, Larizza Giuseppe, Lopresto Carmela, Naimo Vincenzo, Romeo Salvatore, Scopelliti Giuseppe, Tavano Mario, Tripodi Vincenzo; per i 20 anni Ferraro Giuseppe Antonio, Marzano Domenico Antonio; per i 30 anni Roscitano Giuseppe.

Nel corso della stessa cerimonia il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà consegnerà il San Giorgio D’Oro al Maestro del Lavoro Giglietta Francesca, nell’ambito della convenzione che il Consolato ha in essere con il Comune di Reggio Calabria.

Subito dopo saranno consegnati dei riconoscimenti agli studenti, indicati dai rispettivi Dirigenti delle Scuole che hanno aderito al Progetto di Testimonianza Formativa della Federazione dei Maestri del Lavoro.