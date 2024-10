Il 30 settembre tenuta la cerimonia del Passaggio di Campana del Lions Club Lamezia Terme

Lunedì 30 settembre si è tenuta la cerimonia del Passaggio di Campana del Lions Club Lamezia Terme, un evento emblematico che segna l’inizio di un nuovo anno sociale per i membri del club.

La cerimonia, tra i momenti più attesi della vita associativa Lions, ha visto la presenza del Direttivo del Distretto Lions 108 Ya, rappresentante dell’area Campania, Basilicata e Calabria.

Durante l’evento, Davide Gambarotti ha ufficialmente assunto il ruolo di Presidente Incoming, subentrando così a Luigi Guadagnuolo, Presidente Outcoming. Questo passaggio di consegne non rappresenta solo un cambio di leadership, ma anche un’opportunità per riflettere sulle attività svolte e pianificare quelle future.

Nel suo discorso, Gambarotti ha presentato il nuovo direttivo del club, composto da Francesco Caglioti nel ruolo di vicepresidente, Caterina Ermio come II° vicepresidente, Roberto Rocca come segretario, Francesco Costantino come tesoriere e Donatella Amicarelli nel ruolo di cerimoniere.

L’importanza della squadra è stata sottolineata con l’annuncio dei consiglieri e degli officer, che collaboreranno con il nuovo presidente per promuovere le iniziative sociali del club.

Un momento significativo della cerimonia è stato l’ingresso di due nuovi soci, Giuseppina Cappelli e Rocco Cristofaro, che ampliano e diversificano le risorse umane del club.

Il governatore del Distretto, Tommaso Di Napoli, e altre autorità Lions, il I° Vice Governatore Pino Naim, il Past Governatore Pasquale Bruscino, il Presidenze di Zona 25 Luigi Guadagnuolo e il Past Governatore nonché presidente della Fondazione LCIF del Distretto Franco Scarpino, hanno onorato l’evento con la loro presenza.

Importante anche la partecipazione delle autorità civili, come il vice sindaco di Lamezia Terme, Antonello Bevilacqua, e il presidente del Tribunale, Gianni Garofalo, a dimostrazione della sinergia tra il Lions Club e la comunità locale. Questo evento segna un nuovo inizio, ricco di progetti e iniziative per il bene comune.

Il presidente Incoming Davide Gambarotti ha affermato:

“Sono onorato e profondamente grato per la fiducia che i miei compagni del Lions Club Lamezia Terme hanno riposto in me assumendo il ruolo di presidente.

Questo è un momento di grande significato non solo per me, ma per l’intero nostro club. Desidero ringraziare Luigi Guadagnuolo per il suo straordinario lavoro, ha posto fondamenta solide su cui ora possiamo costruire.

Insieme al nuovo direttivo, ci impegneremo a continuare il nostro percorso di servizio alla comunità, portando avanti progetti che possano fare la differenza nella vita delle persone che ci circondano.

Accogliamo con entusiasmo i nuovi soci, Giuseppina Cappelli e Rocco Cristofaro, che arricchiranno le nostre attività con le loro idee e competenze.

Un ringraziamento speciale va al governatore Tommaso Di Napoli, a tutte le autorità Lions e civili presenti oggi; la vostra partecipazione dimostra l’importanza della sinergia tra il nostro club e la comunità locale.

Sono sicuro che, insieme, potremo realizzare grandi cose per il bene comune. Il nostro futuro è ricco di opportunità, e sono pronto a guidare questo gruppo straordinario verso nuovi traguardi.”