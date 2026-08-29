Il 31 agosto si terrà la presentazione della 32ª edizione del Festival delle Serre di Cerisano

Il Comune di Cerisano apre ufficialmente il sipario sulla 32ª edizione del Festival delle Serre, in programma dal 1 al 5 settembre, e convoca la stampa per la conferenza di presentazione fissata per lunedì 31 agosto alle ore 18 nella Sala Consiliare.

Nel corso dell’incontro, il sindaco Lucio Di Gioia illustrerà nel dettaglio il programma delle cinque serate, affiancato dal gruppo di lavoro che ha costruito l’edizione 2026 del Festival.

Sarà l’occasione per raccontare il percorso organizzativo, le scelte artistiche e la visione che accompagna quello che, negli anni, si è affermato come il “più bel festival della Calabria”.