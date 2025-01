Il 31 gennaio sciopero dei precari PNRR Giustizia, Usb in piazza anche a Reggio Calabria

Il 31 gennaio, anche a Reggio Calabria, USB scenderà in piazza per lo sciopero dei precari PNRR della Giustizia, come in diverse altre città italiane!

Ci troveremo alle 10:30 in Piazza Italia, davanti alla Prefettura, per chiedere stabilizzazioni per tutte e tutti!

Dopo mesi di promesse e rassicurazioni, la situazione è chiara: il Governo Meloni e il Ministro Nordio intendono lasciare a casa 6.000 lavoratori precari che, con il loro impegno, hanno contribuito a ridurre l’arretrato della Giustizia italiana.

Il risultato? Un sistema giudiziario che rischia di tornare nel caos, con carichi di lavoro insostenibili per il personale a tempo indeterminato e un servizio sempre più inefficiente per i cittadini.

La distanza tra il Governo e la realtà è palese: da un lato si celebrano i successi ottenuti grazie al lavoro dei precari, dall’altro si pianifica di abbandonarli. Non ci stiamo! Non accetteremo guerre tra lavoratori e non tollereremo che si giochi sulla pelle di chi garantisce il funzionamento della giustizia!

Chiediamo risposte immediate e concrete:

– Stabilizzazione per tutti i precari PNRR Giustizia!

– Fine della precarietà nella Pubblica Amministrazione!

– Rispetto per il lavoro svolto e per i diritti di chi assicura il funzionamento della giustizia!

La lotta per la stabilizzazione riguarda tutti: precari, lavoratori a tempo indeterminato e cittadini che desiderano un sistema giudiziario efficiente e giusto. Per questo, il 31 gennaio saremo in piazza, davanti alla Prefettura di Reggio Calabria, per far sentire la nostra voce!

Senza stabilizzazione non c’è giustizia!

USB Reggio Calabria