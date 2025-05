Il 31 maggio arriva a Reggio Calabria la 2° edizione del Festival della Creatività Ecosostenibile

Le Associazioni ambientaliste Verdidee, Fare Eco, il circolo Legambiente di Reggio Calabria, il Liceo Artistico M. Preti – A. Frangipane, il Museo A. Frangipane, il Comitato di quartiere “Ferrovieri – Pescatori”, il Comitato di quartiere “Reggio Campi, Villini Svizzeri, Trabocchetto” e la Comunità Patrimoniale di Via Giudecca

Invitano la cittadinanza alla MOSTRA con creazioni di arte visiva, oggetti di design, abiti e accessori di moda, installazioni sul tema: Dall’età dei rifiuti all’età del riuso e della Rinascita: Età della carta, età della plastica, età del ferro, età del legno, età del tessuto.

Il Festival della Creatività Ecosostenibile ha come finalità l’educazione al rispetto ambientale, la sensibilizzazione alla raccolta differenziata e al riuso. Si guarda a un futuro più sostenibile dove il rifiuto diviene risorsa, materia prima per la creatività.

Studenti, giovani artisti hanno progettato, sperimentato e realizzato, con materiali di scarto, le loro opere frutto dell’ingegno, della passione, della fantasia, di una sapiente manualità e divengono messaggeri di una nuova cultura della sostenibilità.

Il Festival sarà un evento innovativo per la valorizzazione del territorio reggino che, annualmente, in periodo primaverile, diviene magnete di attrazione per cultori della creatività, dell’ecosostenibilità, semplici curiosi, turisti, famiglie.

Le opere in concorso troveranno un’ambientazione nel cuore della città, grazie alla Comunità Patrimoniale di Via Giudecca, che valorizza e promuove la qualità dello spazio urbano, dando la possibilità di poter utilizzare le aree pedonali adiacenti al tapis roulant come spazi educativi, culturali, attrattivi.

La premiazione avverrà il 31 Maggio alle ore 18:00, al termine della mostra.

Non mancate all’evento che parla di Ambiente, Valorizzazione di talenti, Arte. Promuoviamo insieme un cambiamento culturale di rispetto ambientale responsabile.

È gradita la presenza delle scuole, dei bambini, dei giovani, degli adulti, delle associazioni e della cittadinanza reggina. Il percorso espositivo vi sorprenderà!

Con il Patrocinio del Comune di Reggio Calabria