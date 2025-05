Il 31 maggio un incontro pubblico a Sant’Andrea Apostolo dello Jonio sui referendum dell’8 e 9 giugno

Il Circolo del Partito Democratico “Arch. Francesco Armogida” di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio promuove un incontro pubblico dal titolo “Il voto è la nostra rivolta”, in programma sabato 31 maggio alle ore 16:30, presso la Sala della Protezione Civile in Via Guido Rossa – Sant’Andrea Marina.

L’evento si inserisce nel quadro delle iniziative territoriali volte ad accendere i riflettori sull’importanza della partecipazione al voto in occasione dei cinque referendum previsti per i giorni 8 e 9 giugno, su temi che toccano direttamente la vita democratica del Paese, la giustizia sociale, il lavoro, la dignità e i diritti civili.

Sarà un momento di approfondimento, confronto e mobilitazione civica, rivolto non solo agli iscritti del partito, ma a tutta la cittadinanza, alle realtà associative, ai movimenti sociali, agli studenti e a chiunque abbia a cuore il valore della democrazia partecipata.

Nel corso dell’incontro, si alterneranno interventi rappresentativi del mondo sindacale, dell’associazionismo, dell’amministrazione pubblica e del Partito Democratico regionale. Le voci che animeranno il dibattito offriranno punti di vista autorevoli ma accessibili, nell’ottica di rendere comprensibili i contenuti dei quesiti referendari e promuovere un voto consapevole e informato.

Il Circolo PD di Sant’Andrea, attraverso questa iniziativa, intende riaffermare il ruolo fondamentale del voto come strumento di cambiamento e resistenza democratica, in un’epoca in cui l’astensionismo rischia di svuotare il senso stesso delle istituzioni rappresentative.

“Il voto è la nostra rivolta” non è solo uno slogan, ma un appello collettivo a non restare spettatori: il referendum è un diritto, ma anche un dovere verso il presente e il futuro.

Ringraziandovi per l’attenzione si chiede la massima diffusione della notizia, affinché il messaggio e il valore dell’iniziativa possano raggiungere il maggior numero possibile di cittadini.

Circolo PD “Arch. Francesco Armogida”