Il 4 giugno alla Cittadella Regionale Jole Santelli la presentazione del Merano Wine Festival
Il conto alla rovescia è arrivato agli sgoccioli.
Nel prossimo fine settimana torna in Calabria il Merano Wine Festival, che come un anno fa rinnova la sua partnership col Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria.
Giovedì prossimo 4 giugno, presso la Cittadella regionale, nella sala riunioni al 12° piano, alle ore 11, si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione, in programma dal 5 all’8 giugno prossimi.
Saranno presenti il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo, il patron del MWF, Helmut Kocher, il direttore generale del Dipartimento Agricoltura, Giuseppe Iiritano, la direttrice generale dell’Arsac, Fulvia Caligiuri, ed i sindaci dei tre comuni che ospiteranno gli eventi, ovvero, quelli di Melissa, Luca Mauro, di Cirò, Mario Sculco, e di Cirò Marina, Mariagrazia Panebianco, eletta appena una settimana fa.
Per la prestigiosa rassegna enogastronomica altoatesina, della quale nel novembre prossimo è in programma la 35^ edizione, si tratta dell’unico ‘fuori salone’, ovvero, del solo caso in cui il MWF lascia il Kurhaus, lo storico edificio in stile liberty nel cuore della città alpina, per spostarsi altrove.
La durata della manifestazione si “allunga” da tre a quattro giorni, uno in più rispetto al 2025, per favorire il confronto coi ristoratori.