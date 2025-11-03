Il 4 novembre accesso gratuito al al Museo Archeologico Lametino in occasione del Giorno dell’Unità nazionale e della Giornata delle Forze Armate

Martedì 4 novembre i musei e parchi archeologici statali saranno aperti ed eccezionalmente ad accesso gratuito in occasione del Giorno dell’Unità nazionale e della Giornata delle Forze Armate.

Quella del 4 novembre è la terza data ad accesso gratuito, insieme al 25 aprile e al 2 giugno, decretata dal Ministero della Cultura, come previsto sin dal 2023 in occasione di ricorrenze dall’alto significato storico per il Paese.

Il Museo Archeologico Lametino aderisce alla iniziativa ministeriale con il consueto orario di apertura: dalle 9 alle 19 con ultimo accesso alle 18.15.