Il 5 aprile al MArRC la presentazione del progetto “Farm” e il lancio dell’applicazione pilota per i devices

Living Camera, agenzia di comunicazione e il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, sono lieti di invitarvi alla presentazione ufficiale dell’applicazione “FARM- Formazione Augmented Reality e Musei”, promossa dal Ministero della Cultura e finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU attraverso i fondi PNRR “Transizione digitale organismi culturali e creativi”, in partenariato con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria prevista in data sabato 5 aprile 2025, ore 9.30, prezzo la terrazza del Museo.

L’applicazione pilota, sviluppata con il contributo di esperti di tecnologie immersive, marketing e grafica 3D, consente di esplorare alcune opere del MArRC in modo innovativo grazie alla realtà aumentata.

Ricostruzioni tridimensionali, contenuti interattivi e approfondimenti storici arricchiranno l’esperienza di visita, offrendo nuove modalità di fruizione del patrimonio culturale.

L’evento vedrà gli interventi di:

Fabrizio Sudano, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria,

Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Antonio Luca Morabito – Amministratore Living Camera S.R.L.

Seguirà poi un dialogo con i protagonisti del progetto.

Dopo la presentazione, è prevista una visita guidata agli spazi espositivi interessati dai contenuti in realtà aumentata, per consentire ai partecipanti di scoprire dal vivo le potenzialità dell’applicazione.